A influenciadora digital Virginia Fonseca terá que retirar algumas publicações relacionadas à divulgação de apostas eletrônicas após uma decisão da Justiça do Distrito Federal. A determinação foi feita pelo desembargador Renato Rodovalho Scussel, do Tribunal de Justiça do DF, após pedido do Ministério Público.

VEJA MAIS :

A decisão estabelece que conteúdos que associem apostas a lucro fixo, renda extra, investimento ou uma forma alternativa de trabalho não podem permanecer nas redes sociais da influenciadora. O prazo dado para a retirada das publicações é de 48 horas.