A influenciadora digital Virginia Fonseca terá que retirar algumas publicações relacionadas à divulgação de apostas eletrônicas após uma decisão da Justiça do Distrito Federal. A determinação foi feita pelo desembargador Renato Rodovalho Scussel, do Tribunal de Justiça do DF, após pedido do Ministério Público.
VEJA MAIS :
- Rainha, Princesa e Madrinha da Festa do Peão são escolhidas
- Ana Cristina brilha, Brasil supera Japão e encara Itália na semi
- Boxe de Piracicaba é semifinalista do Paulista Juvenil
A decisão estabelece que conteúdos que associem apostas a lucro fixo, renda extra, investimento ou uma forma alternativa de trabalho não podem permanecer nas redes sociais da influenciadora. O prazo dado para a retirada das publicações é de 48 horas.
Segundo a Justiça, a publicidade de plataformas de apostas não é proibida, mas precisa seguir as regras previstas na legislação. O problema está em mensagens que possam incentivar a ideia de ganhos garantidos ou facilidade para obter dinheiro.
O caso envolve publicações feitas por Virginia em parceria com a plataforma Blaze, que também foi acionada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).
Além da retirada dos conteúdos, o MP pede que a influenciadora e a empresa sejam condenadas ao pagamento solidário de R$ 120 milhões por supostos danos morais coletivos relacionados à divulgação da plataforma.
A defesa de Virginia foi procurada e ainda não se manifestou. O espaço permanece aberto para esclarecimentos.