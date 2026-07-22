Sem dar chances para os rivais, Gabriel Nalin, 16 anos, atleta da equipe de boxe de Piracicaba, venceu suas duas lutas por nocaute técnico, no domingo, 19/07, e garantiu vaga na semifinal do Campeonato Paulista Cadete e Juvenil de Boxe, uma das principais competições do calendário estadual da modalidade. O evento está sendo realizado no Palácio de Lutas, no Centro Social Esportivo João do Pulo, em Guarulhos/SP.
Nas oitavas de final, Nalin derrotou Kauê Rodrigues Costa Dantas, da equipe Alfa Boxe, de Mogi das Cruzes, e, em seguida, vitória em cima de Gabriel Santos de Souza, da Coliseu Boxe, de Guarulhos, ambos na categoria juvenil (70 quilos). Agora, o foco é a semifinal que acontece este sábado (25). Adversário e horário do combate ainda não foram definidos pela organização. Em caso de vitória, Nalin faz a final no domingo (26).
Gabriel Nalim faz parte do Projeto Em Busca de Campeões, que conta com apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, via chamamento público. O atleta tem como treinadora Cristmi Niero e auxiliar Lúcio Galdino. Frederico Mitooka chefiou a equipe piracicabana no evento.
Promovido pela Federação Estadual de Boxe de São Paulo, o torneio reúne jovens atletas de diversas cidades do estado em disputas que definirão os campeões paulistas e a equipe que representará São Paulo no Campeonato Brasileiro de Boxe, marcado para acontecer em Cuiabá (MT), no mês de agosto.