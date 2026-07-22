Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão. As ações aconteceram em Ibiúna, Paranapanema e Tatuí, a 79 km de Piracicaba.

A Polícia Civil estourou nesta quarta-feira (22), uma quadrilha especializada em lavagem de dinheiro através de jogos de azar. A operação "Ilusão Premiada" derrubou mais de 100 plataformas ilegais que operavam em São Paulo.

No meio da operação, um dos suspeitos foi preso. Ele era procurado pela Justiça por latrocínio - roubo seguido de morte. O nome não foi divulgado.

Os policiais apreenderam: 13 celulares, 8 relógios, 3 veículos, 2 notebooks e R$ 1,8 mil em espécie, além de documentos, recibos, pen drives e uma máquina de cartão

A Justiça também autorizou a derrubada de 6 perfis em redes sociais. Eles eram usados pra divulgar e atrair gente pra jogar.l