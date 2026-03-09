A Prefeitura de Piracicaba disponibilizou nesta segunda-feira (9) uma consulta pública para receber opiniões da população sobre o projeto de remodelação da Praça José Bonifácio. A participação é online e ficará aberta por 30 dias. No formulário, os cidadãos podem visualizar imagens da proposta e enviar sugestões. Clique aqui para acessar.

Elaborado pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, o projeto tem orçamento estimado em R$ 8,5 milhões e prevê uma requalificação ampla do espaço, com melhorias estruturais, paisagísticas e funcionais. A proposta busca preservar elementos históricos da praça e ampliar as possibilidades de uso pela população.

Segundo o prefeito Helinho Zanatta, a consulta é uma etapa importante antes da execução das obras. “Conseguimos concluir o projeto base e esse é o momento de dialogar, ouvir e definir qual caminho vamos tomar daqui para frente. É uma ação que visa modernizar e valorizar um dos espaços mais importantes do Centro, preservando sua história e ampliando as possibilidades de uso para todos”, afirmou.