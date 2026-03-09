A Prefeitura de Piracicaba disponibilizou nesta segunda-feira (9) uma consulta pública para receber opiniões da população sobre o projeto de remodelação da Praça José Bonifácio. A participação é online e ficará aberta por 30 dias. No formulário, os cidadãos podem visualizar imagens da proposta e enviar sugestões. Clique aqui para acessar.
Elaborado pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, o projeto tem orçamento estimado em R$ 8,5 milhões e prevê uma requalificação ampla do espaço, com melhorias estruturais, paisagísticas e funcionais. A proposta busca preservar elementos históricos da praça e ampliar as possibilidades de uso pela população.
Segundo o prefeito Helinho Zanatta, a consulta é uma etapa importante antes da execução das obras. “Conseguimos concluir o projeto base e esse é o momento de dialogar, ouvir e definir qual caminho vamos tomar daqui para frente. É uma ação que visa modernizar e valorizar um dos espaços mais importantes do Centro, preservando sua história e ampliando as possibilidades de uso para todos”, afirmou.
Com área total de 14.484,22 m², o projeto prevê a substituição completa do piso atual por concreto drenante, solução que aumenta a durabilidade, melhora a acessibilidade e favorece o escoamento da água da chuva. A proposta também inclui a reorganização da área central da praça, com remoção do piso existente e dos postes atuais para implantação de um espaço amplo destinado a eventos e pista de patinação.
Entre os destaques está o restauro do coreto, um dos principais símbolos históricos da praça, além da criação de um Monumento Comurba. O projeto também prevê a reforma dos sanitários — incluindo o chamado “abriguinho” — e a modernização da iluminação, com recuperação dos postes existentes e instalação de novos pontos de luz.
A proposta contempla ainda a instalação de playground, fonte interativa, bicicletário, vasos de paisagismo em concreto e uma nova área destinada à alimentação, com cerca de 1.018,9 m².
No entorno da praça, está prevista reorganização viária, com implantação de via elevada e substituição do piso por blocos sextavados para permitir a passagem de veículos, além de novas travessias elevadas para reforçar a segurança dos pedestres.
Também haverá reestruturação dos pontos de táxi e das vagas de estacionamento. No entorno da Catedral, serão 12 vagas com cobertura, além de espaço para carga e descarga e viatura. Já na rua Praça José Bonifácio, o projeto prevê a criação de 13 novas vagas, sendo quatro cobertas, destinadas a táxi e rádio.
A proposta de revitalização foi apresentada pelo prefeito e pelo secretário Luciano Celêncio no dia 2 de março, durante encontro na Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi). O projeto também recebeu aprovação do Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba (Codepac) durante reunião ordinária realizada em 6 de março.