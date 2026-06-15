A principal praça do Centro de Piracicaba está prestes a passar por uma das maiores transformações de sua história recente. A Prefeitura publicou o edital para contratação da empresa responsável pela revitalização e modernização da praça José Bonifácio, projeto estimado em R$ 11,5 milhões que promete criar novos espaços de convivência, ampliar opções de lazer e atualizar a infraestrutura de um dos cartões-postais mais tradicionais da cidade.

Projeto prevê área para eventos, fonte interativa e pista de patinação

Com mais de 14 mil metros quadrados, a praça deverá receber uma reestruturação completa. Entre as principais novidades estão a criação de uma ampla área destinada a eventos, a implantação de uma pista de patinação, playground infantil, bicicletário, fonte interativa e um novo espaço voltado à alimentação. A proposta busca tornar o local mais atrativo para diferentes públicos, estimulando o uso do espaço ao longo do dia e também durante o período noturno.

Outro destaque é a substituição do piso atual por concreto drenante, material que melhora a absorção da água da chuva, aumenta a durabilidade da estrutura e favorece a acessibilidade dos frequentadores.