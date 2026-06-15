A principal praça do Centro de Piracicaba está prestes a passar por uma das maiores transformações de sua história recente. A Prefeitura publicou o edital para contratação da empresa responsável pela revitalização e modernização da praça José Bonifácio, projeto estimado em R$ 11,5 milhões que promete criar novos espaços de convivência, ampliar opções de lazer e atualizar a infraestrutura de um dos cartões-postais mais tradicionais da cidade.
Projeto prevê área para eventos, fonte interativa e pista de patinação
Com mais de 14 mil metros quadrados, a praça deverá receber uma reestruturação completa. Entre as principais novidades estão a criação de uma ampla área destinada a eventos, a implantação de uma pista de patinação, playground infantil, bicicletário, fonte interativa e um novo espaço voltado à alimentação. A proposta busca tornar o local mais atrativo para diferentes públicos, estimulando o uso do espaço ao longo do dia e também durante o período noturno.
Outro destaque é a substituição do piso atual por concreto drenante, material que melhora a absorção da água da chuva, aumenta a durabilidade da estrutura e favorece a acessibilidade dos frequentadores.
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Patrimônio histórico será preservado
Apesar das mudanças previstas, elementos históricos da praça serão mantidos e restaurados. O projeto contempla a recuperação do tradicional coreto, considerado uma das referências arquitetônicas mais importantes do local, além da implantação de um Monumento Comurba.
Também estão previstas melhorias nos sanitários públicos, incluindo o chamado “abriguinho”, além da modernização do sistema de iluminação. A proposta inclui a recuperação de postes já existentes e a instalação de novos pontos de luz para reforçar a segurança e a utilização da praça durante a noite.
Mudanças no trânsito e novas vagas
As intervenções não ficarão restritas ao interior da praça. O entorno também deverá passar por adequações viárias, incluindo a implantação de travessias elevadas para pedestres, reorganização da circulação de veículos e substituição do pavimento por blocos sextavados em determinados trechos.
O projeto prevê ainda uma nova configuração para os pontos de táxi e áreas de estacionamento. Próximo à Catedral, serão disponibilizadas 12 vagas cobertas, além de espaços destinados a carga e descarga e viaturas. Já na rua Praça José Bonifácio haverá 13 novas vagas, sendo quatro delas cobertas.
Licitação já tem data marcada
A escolha da empresa responsável pela execução das obras ocorrerá por meio de concorrência eletrônica. A abertura das propostas está agendada para o dia 22 de julho, às 13h30, enquanto a fase de lances terá início às 14h.
O critério adotado será o de menor preço global. Conforme o edital, a empresa vencedora terá prazo inicial de 12 meses para execução dos serviços, período que poderá ser prorrogado conforme a necessidade do projeto.
Com a proposta, a administração municipal aposta na modernização de um dos espaços públicos mais emblemáticos de Piracicaba, conciliando preservação histórica, mobilidade urbana e novas opções de lazer para a população.