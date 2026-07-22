Uma ação rápida da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Piracicaba, na manhã de segunda-feira (21), resultou na apreensão de uma motocicleta produto de roubo com sinais de adulteração, após um alerta emitido pelo sistema de monitoramento inteligente da cidade.
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Durante patrulhamento, a equipe da viatura 040 recebeu a informação de que uma motocicleta preta circulava com indícios de adulteração do sinal identificador. O veículo havia sido flagrado transitando pela Estrada Municipal do Campestre, conhecida como Estrada do Lixão, seguindo em direção ao bairro Pau Queimado.
Os guardas intensificaram o patrulhamento e localizaram a motocicleta na Rua Conchas, no Jardim Vitória. O condutor foi abordado após ser visto trafegando na contramão. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém o homem informou que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Na vistoria, os agentes constataram que a placa exibida era inexistente. Após consulta aos sistemas policiais, foi verificado que o veículo apresentava sinais de adulteração, com o chassi parcialmente suprimido. A numeração do motor, no entanto, permitiu identificar a motocicleta como uma Honda CG 160 Fan preta com registro de roubo/furto.
Questionado sobre a origem da moto, o condutor afirmou ter adquirido o veículo por R$ 2 mil de um homem de Campinas, conhecido por meio do Facebook, mas disse não possuir qualquer informação que permitisse identificar o vendedor.
O homem e a motocicleta foram encaminhados ao plantão policial. A autoridade de plantão registrou boletim de ocorrência pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação. A motocicleta permaneceu apreendida para investigação, enquanto o condutor foi ouvido e liberado, conforme determinação da autoridade policial.