Durante patrulhamento, a equipe da viatura 040 recebeu a informação de que uma motocicleta preta circulava com indícios de adulteração do sinal identificador. O veículo havia sido flagrado transitando pela Estrada Municipal do Campestre, conhecida como Estrada do Lixão, seguindo em direção ao bairro Pau Queimado.

Uma ação rápida da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Piracicaba, na manhã de segunda-feira (21), resultou na apreensão de uma motocicleta produto de roubo com sinais de adulteração, após um alerta emitido pelo sistema de monitoramento inteligente da cidade.

Os guardas intensificaram o patrulhamento e localizaram a motocicleta na Rua Conchas, no Jardim Vitória. O condutor foi abordado após ser visto trafegando na contramão. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém o homem informou que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Na vistoria, os agentes constataram que a placa exibida era inexistente. Após consulta aos sistemas policiais, foi verificado que o veículo apresentava sinais de adulteração, com o chassi parcialmente suprimido. A numeração do motor, no entanto, permitiu identificar a motocicleta como uma Honda CG 160 Fan preta com registro de roubo/furto.

Questionado sobre a origem da moto, o condutor afirmou ter adquirido o veículo por R$ 2 mil de um homem de Campinas, conhecido por meio do Facebook, mas disse não possuir qualquer informação que permitisse identificar o vendedor.