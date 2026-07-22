Momentos de tensão marcaram a noite de segunda-feira (20) no Residencial Morada das Acácias, em Limeira, na região de Piracicaba. Um homem de 39 anos foi preso em flagrante, suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável após, segundo a Polícia Militar, tocar e beijar duas crianças em uma área comum do condomínio.
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A ocorrência foi registrada por volta das 20h30, depois que moradores acionaram a PM para denunciar o caso. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito já contido por populares, enquanto familiares das vítimas relataram o que teria acontecido.
Imagens captadas pelo sistema de monitoramento do condomínio foram apresentadas aos policiais e, de acordo com a corporação, reforçaram os relatos das testemunhas. Com a autorização da responsável pelo imóvel, as equipes entraram no apartamento indicado e localizaram o suspeito.
Durante a abordagem, nenhuma substância ou objeto ilícito foi encontrado. O homem recebeu voz de prisão, foi informado sobre seus direitos constitucionais e encaminhado à delegacia para o registro da ocorrência.
As duas crianças foram levadas a uma unidade de saúde para atendimento médico e, após os procedimentos, foram liberadas. O suspeito também passou por exame clínico, que não apontou lesões.
A ação contou com o apoio de equipes da Força Patrulha, do Grupo Patrulha e de viaturas da 5ª Companhia da Polícia Militar, que também atuaram para controlar a situação e dispersar os moradores que estavam reunidos no condomínio.
Após ouvir as partes envolvidas e analisar os elementos apresentados, a autoridade policial manteve a prisão em flagrante. O homem permaneceu detido na cadeia pública anexa ao Distrito Policial de Limeira, onde ficará à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação.