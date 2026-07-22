Momentos de tensão marcaram a noite de segunda-feira (20) no Residencial Morada das Acácias, em Limeira, na região de Piracicaba. Um homem de 39 anos foi preso em flagrante, suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável após, segundo a Polícia Militar, tocar e beijar duas crianças em uma área comum do condomínio.

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A ocorrência foi registrada por volta das 20h30, depois que moradores acionaram a PM para denunciar o caso. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito já contido por populares, enquanto familiares das vítimas relataram o que teria acontecido.