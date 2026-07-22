Uma criança de apenas 3 anos precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) na tarde desta quarta-feira (22), após passar mal em uma creche particular localizada na Rua José Pinto de Almeida, no Centro de Piracicaba. A vítima foi encaminhada ao Hospital Unimed.
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De acordo com as informações preliminares, a criança apresentava febre e sofreu uma crise convulsiva, provocando momentos de tensão e preocupação entre funcionários da unidade. Durante o episódio, a Unidade de Polícia Judiciária (UPJ) também foi procurada.
As equipes de resgate chegaram rapidamente ao local, prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a criança, com urgência, ao hospital para avaliação médica.
Até o momento, o estado de saúde da criança não foi divulgado.