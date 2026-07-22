Uma mobilização promovida por fãs do BTS colocou a influenciadora Pietra Bertolazzi no centro de uma nova polêmica nas redes sociais. Após publicar comentários considerados ofensivos contra os integrantes do grupo sul-coreano, ela teve o nome inscrito por admiradores da banda para atuar como mesária nas próximas eleições, em uma ação que rapidamente viralizou.

A iniciativa partiu de integrantes do ARMY, como é conhecida a comunidade de fãs do BTS. A campanha foi organizada pela internet e chamou atenção por utilizar a inscrição para a função de mesário como forma de responder às declarações da influenciadora.

Embora a inscrição não represente uma convocação automática para trabalhar no dia da votação, o episódio repercutiu entre usuários das redes sociais e reacendeu debates sobre o alcance das mobilizações organizadas por grandes comunidades digitais.