Uma mobilização promovida por fãs do BTS colocou a influenciadora Pietra Bertolazzi no centro de uma nova polêmica nas redes sociais. Após publicar comentários considerados ofensivos contra os integrantes do grupo sul-coreano, ela teve o nome inscrito por admiradores da banda para atuar como mesária nas próximas eleições, em uma ação que rapidamente viralizou.
A iniciativa partiu de integrantes do ARMY, como é conhecida a comunidade de fãs do BTS. A campanha foi organizada pela internet e chamou atenção por utilizar a inscrição para a função de mesário como forma de responder às declarações da influenciadora.
Embora a inscrição não represente uma convocação automática para trabalhar no dia da votação, o episódio repercutiu entre usuários das redes sociais e reacendeu debates sobre o alcance das mobilizações organizadas por grandes comunidades digitais.
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Comentários deram início à mobilização
A repercussão começou depois que Pietra Bertolazzi comentou uma apresentação do BTS durante a final da Copa do Mundo. Nas redes sociais, a influenciadora afirmou que os integrantes do grupo eram "afeminados" e criticou a apresentação da banda, comentários que foram considerados ofensivos por grande parte dos fãs e deram início à mobilização organizada pelo ARMY.
As declarações provocaram uma reação imediata da comunidade do grupo. Em pouco tempo, perfis ligados ao ARMY passaram a incentivar a inscrição da influenciadora como mesária eleitoral, transformando a iniciativa em um dos assuntos mais comentados entre fãs de k-pop.
O caso reforçou a capacidade de mobilização da fanbase do BTS, conhecida mundialmente por organizar campanhas nas redes sociais, impulsionar causas e promover ações coletivas que frequentemente alcançam grande repercussão.
O que acontece com quem é convocado
No Brasil, os mesários desempenham um papel fundamental durante as eleições. Eles auxiliam na organização das seções eleitorais, fazem a identificação dos eleitores, orientam o processo de votação e colaboram para que a votação ocorra dentro das normas estabelecidas pela Justiça Eleitoral.
A escolha pode ocorrer por convocação da Justiça Eleitoral ou por meio de inscrições voluntárias. No entanto, o simples cadastro não garante que a pessoa será chamada para exercer a função no dia da eleição.
Caso seja oficialmente convocado, o cidadão deve comparecer à seção eleitoral designada. A ausência sem justificativa pode resultar em penalidades previstas pela legislação, como aplicação de multa e outras sanções administrativas.