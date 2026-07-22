SR. ADAUTO DIMAS ALIER Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 63 anos, filho dos finados Sr. Mario Alier e da Sra. Maria Eugenia Alier; deixa os filhos: Aline Alier; Allan Alier e Alana Costa Alier. Deixa irmãos, sobrinhos, neta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h45 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. ALBINA TEIXEIRA BARROS Faleceu dia 20/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 98 anos de idade era viúva do Sr. Roque Augusto Queiróz. Era filha do Sr. Christalino Teixeira e da Sra. Rachel Balbina, falecidos. Deixa os filhos: Maria Isabel Teixeira; Claudio Teixeira Barros; Euflavio Castro de Barros; Neuza Maria de Castro; Roberto Teixeira Barros; Joana Barros Claudino; Antonio Darci Queiroz; Antonio Carlos Queiroz; Luis Antonio Queiroz. Deixa netos, bisnetos, tataranetos e demais familiares. O seu sepultamento ocorreu dia 21/07/2026 às 14h30, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. CARLOS ALBERTO ORSI RIZZO Faleceu dia 20/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 76 anos de idade, era filho do Sr. Octavio Rizzo e da Sra. Carmelina Orsi Rizzo, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 21/07/2026 às 16h saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.