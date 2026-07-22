SR. ADAUTO DIMAS ALIER Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 63 anos, filho dos finados Sr. Mario Alier e da Sra. Maria Eugenia Alier; deixa os filhos: Aline Alier; Allan Alier e Alana Costa Alier. Deixa irmãos, sobrinhos, neta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h45 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. ALBINA TEIXEIRA BARROS Faleceu dia 20/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 98 anos de idade era viúva do Sr. Roque Augusto Queiróz. Era filha do Sr. Christalino Teixeira e da Sra. Rachel Balbina, falecidos. Deixa os filhos: Maria Isabel Teixeira; Claudio Teixeira Barros; Euflavio Castro de Barros; Neuza Maria de Castro; Roberto Teixeira Barros; Joana Barros Claudino; Antonio Darci Queiroz; Antonio Carlos Queiroz; Luis Antonio Queiroz. Deixa netos, bisnetos, tataranetos e demais familiares. O seu sepultamento ocorreu dia 21/07/2026 às 14h30, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. CARLOS ALBERTO ORSI RIZZO Faleceu dia 20/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 76 anos de idade, era filho do Sr. Octavio Rizzo e da Sra. Carmelina Orsi Rizzo, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 21/07/2026 às 16h saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA MIRANDA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos finados Sr. Tiorfo Pires de Oliveira e da Sra. Cerilia Honoria de Jesus, era casada com o Sr. Jair Pires Miranda; deixa os filhos: Clodoaldo; Jose; Cirineu; Sebastião e Angela. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. COSMA PEREIRA SERAFIM Faleceu ontem, na cidade de Águas de São Pedro/SP, contava 96 anos, filha da Sra. Laura Maria da Conceição, falecida, era viúva do Sr. Valdemar Serafim da Silva; deixa os filhos: Maria Aparecida da Silva Oliveira; Maria de Fatima; Manoel; Maria das Graças e João, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h do Velório Memorial São Pedro, sala "01", para o Cemitério Parque da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ELIABE BEZERRIL SILVA Faleceu dia 19/07/2026, na cidade de Mombuca/SP, contava 37 anos, filho do Sr. Severino José da Silva e da Sra. Mirian de Lima Bezerril da Silva, era casado com a Sra. Thais Leandra de Freitas Bezerril; deixa os filhos: Diogo Henrico Bezerril; Isabelle Victoria Bezerril; Pedro Gabriel Bezerril; Kaue de Moraes e Rayssa de Moraes. Deixa irmã, cunhado, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Parque da Paz na cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. ELZA MARIA CHIL BANDEIRA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 82 anos, filha dos finados Sr. Mario Chil e da Sra. Anna Moralez Chil, era viúva do Sr. Luiz Antonio Bandeira; deixa os filhos: Vereador Andre Gustavo Bandeira, casado com a Sra. Dulcineia de Oliveira Bandeira; Luis Antonio Bandeira Junior, casado com a Sra. Maria Merces Duarte Bandeira e Paulo Henrique Bandeira, casado com a Sra. Mirian Bigotto Bandeira. Deixa os netos: Luis, Lucila e Karen, deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. HADIR MALUF Faleceu dia 20/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade e era filho do Sr. Hid Maluf e da Sra. Olinda issa Maluf, falecidos. Deixa o filho: Paulo Sergio Belo Maluf casado com Elaine Cristina Santos Maluf. Deixa 03 netos, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 21/07/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Esmeralda a partir das 10h até as 14h. Procedimento de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARA ZAMBON Faleceu ontem, nesta cidade, contava 71 anos, filha dos finados Sr. Luiz Zambon e da Sra. Lourdes Chieu Zambon, era viúva do Sr. Onilamor da Silva Barcellos; deixa as filhas: Caroline Zambon Barcellos Santin, casada com o Sr. Eder Felipe de Andrade Santin e Marceline Zambon Barcellos Novello, casada com o Sr. Fabio Luis Novello. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h do Velório do Crematorio Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. MARCELO FARIA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 54 anos, filho do Sr. Vilson Faria e da Sra. Maria Juliana Moreira Faria. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARILDA HELENA DE MELLO SACHS, Faleceu dia 21/07/2026 na cidade de Piracicaba, aos 80 anos de idade e era viúva do Sr. João Carlos Japur Sachs. Era filho do Sr. Helladio do Amaral Mello e da Sra. Yolanda Romano do Amaral Mello, falecidos. Deixa os filhos: João Mauricio de Mello Sachs casado com Raquel Castellucci Caruso Sachs, Roberto de Mello Sachs casado com Viviane Furlan Sachs, Luis Gustavo de Mello Sachs. Deixa 03 netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 21/07/2026 hoje às 16h30, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. ROBERTO FOGAGNOLI Faleceu dia 21/07/2026 da cidade de São Paulo, aos 87 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Augusta Machado Canova Fogagnoli. Era filho do Sr. João Fogagnoli e da Sra. Olinda Corradi Fogagnoli, falecidos. Deixa as filhas: Simone Maria Canova Fogagnoli Tosello, casada com Paulo Henrique dos Santos Tosello; Cristiane Maria canova Fogagnoli Costa casada com João Antônio Cândido da Costa; Luciane Maria Canova Fogagnoli. Deixa os netos: Thiago Fogagnoli Costa, Marheus Fogagnoli Costa, Daniel Fogagnoli Tosello, Felipe Fogagnoli Tosello, Francesco Fogagnoli Martini, Laura Fogagnoli Martini, Valentina Fogagnoli Martini. Deixa a bisneta: Olívia bertoni Fogagnoli. O Velório ocorreu dia 21/07/2026 das 14h às 18h30, no Velório Memorial Metropolitano de Piracicaba - sala Rubi. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.