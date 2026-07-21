A manhã desta terça-feira (21) foi de operação no bairro São Luís. A Guarda Civil de Capivari, na região de Piracicaba, prendeu um homem suspeito de tráfico e apreendeu drogas.

Os guardas faziam patrulhamento quando viram um homem parado na entrada de um beco.

Assim que viu a viatura chegando, ele se desesperou. Jogou uma bolsa no chão e saiu correndo. Mas não correu muito. Os agentes foram rápidos e realizaram a abordagem.