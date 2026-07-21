A manhã desta terça-feira (21) foi de operação no bairro São Luís. A Guarda Civil de Capivari, na região de Piracicaba, prendeu um homem suspeito de tráfico e apreendeu drogas.
Os guardas faziam patrulhamento quando viram um homem parado na entrada de um beco.
Assim que viu a viatura chegando, ele se desesperou. Jogou uma bolsa no chão e saiu correndo. Mas não correu muito. Os agentes foram rápidos e realizaram a abordagem.
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Na revista pessoal, os guardas acharam R$ 86 em notas e um celular. Dentro da bolsa foram encontrados: 25 pinos de cocaína e 21 saquinhos de maconha tipo zip lock. Tudo embalado e pronto pra ser vendido.
Questionado, ele ficou calado.
Foi para a prisão
Ele passou pelo Pronto-Socorro para exame e foi levado pro Plantão Policial. O delegado ratificou a prisão por tráfico é o homem ficou à disposição da Justiça.