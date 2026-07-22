Até as 8h15, o trânsito permanecia bloqueado na altura dos bairros Cecap e Alto do Taquaral. Motoristas que seguem do Centro em direção ao Cecap devem utilizar a Avenida Pompéia como rota alternativa.

Pelo menos três postes de energia elétrica foram derrubados após um carro atingir as estruturas na Avenida Rio das Pedras, em Piracicaba, no início da manhã desta quarta-feira (22). O acidente provocou a interdição total da via nos dois sentidos e deixou moradores da região sem energia elétrica.

Conforme apurado, o trecho onde os postes caíram foi isolado e equipes trabalham para restabelecer o fornecimento de energia. Os danos causados à rede elétrica tornaram os reparos mais complexos e que a previsão é de que a energia seja restabelecida o mais breve possível.

Duas equipes do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. O motorista foi socorrido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à Santa Casa de Piracicaba. O estado de saúde da vítima não foi informado.

Os trabalhos de reconstrução da rede devem ser concluídos ainda nesta quarta-feira (22).