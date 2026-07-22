Pelo menos três postes de energia elétrica foram derrubados após um carro atingir as estruturas na Avenida Rio das Pedras, em Piracicaba, no início da manhã desta quarta-feira (22). O acidente provocou a interdição total da via nos dois sentidos e deixou moradores da região sem energia elétrica.
LEIA MAIS
- Suspeito de importunar crianças em condomínio é preso
- Homem joga bolsa com drogas no chãoaa acaba preso
Até as 8h15, o trânsito permanecia bloqueado na altura dos bairros Cecap e Alto do Taquaral. Motoristas que seguem do Centro em direção ao Cecap devem utilizar a Avenida Pompéia como rota alternativa.
Conforme apurado, o trecho onde os postes caíram foi isolado e equipes trabalham para restabelecer o fornecimento de energia. Os danos causados à rede elétrica tornaram os reparos mais complexos e que a previsão é de que a energia seja restabelecida o mais breve possível.
Duas equipes do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. O motorista foi socorrido por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à Santa Casa de Piracicaba. O estado de saúde da vítima não foi informado.
Os trabalhos de reconstrução da rede devem ser concluídos ainda nesta quarta-feira (22).