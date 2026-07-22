Quatorze anos após um dos crimes mais emblemáticos da história recente do país ganhar repercussão nacional, Elize Matsunaga volta ao centro das atenções com a estreia de Elize: Sombras de Uma Mulher, novo filme da Netflix. Disponível a partir desta quarta-feira (22), a produção aposta na ficção para retratar a trajetória da ex-garota de programa que se casou com o empresário Marcos Matsunaga e protagonizou um caso que marcou o noticiário policial brasileiro.
Estrelado por Lorena Comparato e dirigido por Felipe Vellas, o longa acompanha a ascensão social de Elize, o relacionamento com o executivo da Yoki e o desgaste da vida a dois até os acontecimentos que culminaram no assassinato. O roteiro, assinado por Raphael Montes e Mariana Torres, utiliza o suspense psicológico para reconstruir momentos íntimos do casal, imaginando situações que nunca vieram a público durante a investigação.
Diferentemente da série documental Elize Matsunaga: Era Uma Vez um Crime, lançada pela própria Netflix em 2021, a nova produção abre espaço para uma narrativa dramatizada. Em vez de reunir depoimentos e documentos do processo, o filme procura explorar os conflitos emocionais dos personagens e oferecer uma nova perspectiva sobre uma história que continua despertando curiosidade do público.
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O crime que marcou o país
O caso aconteceu em maio de 2012, quando Marcos Matsunaga foi encontrado morto após desaparecer em São Paulo. As investigações apontaram que o empresário foi baleado dentro do apartamento onde vivia com a esposa. Em seguida, o corpo foi esquartejado e abandonado em diferentes pontos da Região Metropolitana. Dias depois, Elize confessou o crime e afirmou ter agido após descobrir uma traição do marido e durante uma discussão entre os dois. Em 2016, ela foi condenada por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.
A repercussão do caso ultrapassou as páginas policiais e passou a integrar o universo das produções de true crime. Em 2021, a Netflix lançou Elize Matsunaga: Era Uma Vez um Crime, minissérie documental em quatro episódios que reúne entrevistas com investigadores, advogados, familiares e com a própria Elize, além de imagens de arquivo e documentos da investigação.
Mais recentemente, o caso também foi retratado na série Tremembé, do Prime Video, que reúne histórias inspiradas em crimes de grande repercussão nacional envolvendo detentos que passaram pelo complexo penitenciário do interior paulista. A produção apresenta personagens baseados em casos como os de Elize Matsunaga, Suzane von Richthofen e Isabella Nardoni.
Com a chegada de Elize: Sombras de Uma Mulher, a Netflix amplia o catálogo de produções inspiradas em um dos episódios criminais mais conhecidos do Brasil. Ao combinar elementos reais com a linguagem da ficção, o filme reacende o interesse do público por um caso que, mais de uma década depois, continua despertando debates sobre violência, relacionamento abusivo, justiça e os limites entre realidade e dramatização nas telas.