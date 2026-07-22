Quatorze anos após um dos crimes mais emblemáticos da história recente do país ganhar repercussão nacional, Elize Matsunaga volta ao centro das atenções com a estreia de Elize: Sombras de Uma Mulher, novo filme da Netflix. Disponível a partir desta quarta-feira (22), a produção aposta na ficção para retratar a trajetória da ex-garota de programa que se casou com o empresário Marcos Matsunaga e protagonizou um caso que marcou o noticiário policial brasileiro.

Estrelado por Lorena Comparato e dirigido por Felipe Vellas, o longa acompanha a ascensão social de Elize, o relacionamento com o executivo da Yoki e o desgaste da vida a dois até os acontecimentos que culminaram no assassinato. O roteiro, assinado por Raphael Montes e Mariana Torres, utiliza o suspense psicológico para reconstruir momentos íntimos do casal, imaginando situações que nunca vieram a público durante a investigação.