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FÉRIAS

MovimentAr leva feira gratuita à Paulista neste domingo (26)

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/CCS
Na ocasião o público poderá participar gratuitamente da oficina Trançando Comunidades de Afeto.
Na ocasião o público poderá participar gratuitamente da oficina Trançando Comunidades de Afeto.

Quem procura uma programação gratuita para aproveitar o domingo (26) em Piracicaba terá uma opção na Estação da Paulista. Das 9h às 17h, o MovimentAr – Artesanato na Paulista – Que Feira é Essa? realiza uma edição especial de férias, reunindo 30 expositores de artesanato e produtos locais, além de atrações culturais, oficina gratuita e opções de gastronomia.

A feira reúne sete coletivos artísticos da cidade: Collab Aroma e Arte, CSA, Feira das Pretas, Kalidoskopeo, Rede Guandu, Potência Afro e Vitrine Artesanal. O público poderá encontrar peças de crochê, roupas, kimonos, panos de prato, granolas, frutas orgânicas e diversos outros produtos produzidos por artesãos e pequenos empreendedores locais.

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A programação também conta com atrações para toda a família. Às 14h, a Kombi no Circo apresenta um espetáculo que mistura teatro e circo, especialmente voltado às crianças durante o período de férias escolares. 

Quem visitar a feira também poderá participar gratuitamente da oficina Trançando Comunidades de Afeto, realizada das 10h às 14h. Durante a atividade, os participantes aprenderão a técnica da trança circular em um tear de sete fios e confeccionarão um amuleto artesanal ao final da experiência. Além do artesanato e das atividades culturais, o evento contará com o food truck da La Ninha Gastronomia Argentina, ampliando as opções para quem pretende passar parte do dia no local.

Segundo a secretária municipal de Turismo, Clarissa Quiararia, a edição foi planejada para oferecer uma opção de lazer durante as férias escolares e valorizar o trabalho dos artesãos da cidade. "Estamos no mês de férias escolares e, portanto, convidamos todos a participarem, de crianças a adultos. Ainda mais porque planejamos uma atração artística especial aos pequenos, que envolve teatro e circo", afirmou.

Criado em 2025, o MovimentAr tem como proposta ocupar espaços públicos com feiras e atividades culturais ao ar livre. Além da Estação da Paulista, o projeto já passou pela Avenida Renato Wagner e pela Praça José Bonifácio. O nome do evento faz referência às atividades realizadas ao ar livre e também ao tradicional dialeto piracicabano, patrimônio imaterial do município.

Serviço

MovimentAr – Artesanato na Paulista – Especial Férias de Julho

Data: domingo, 26 de julho

Horário: das 9h às 17h

Local: Estação da Paulista (Avenida Dr. Paulo de Moraes, 1.580)

Entrada: gratuita

Informações: (19) 3403-2648

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