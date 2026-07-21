Quem procura uma programação gratuita para aproveitar o domingo (26) em Piracicaba terá uma opção na Estação da Paulista. Das 9h às 17h, o MovimentAr – Artesanato na Paulista – Que Feira é Essa? realiza uma edição especial de férias, reunindo 30 expositores de artesanato e produtos locais, além de atrações culturais, oficina gratuita e opções de gastronomia.

A feira reúne sete coletivos artísticos da cidade: Collab Aroma e Arte, CSA, Feira das Pretas, Kalidoskopeo, Rede Guandu, Potência Afro e Vitrine Artesanal. O público poderá encontrar peças de crochê, roupas, kimonos, panos de prato, granolas, frutas orgânicas e diversos outros produtos produzidos por artesãos e pequenos empreendedores locais.

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