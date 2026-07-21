Quem procura uma programação gratuita para aproveitar o domingo (26) em Piracicaba terá uma opção na Estação da Paulista. Das 9h às 17h, o MovimentAr – Artesanato na Paulista – Que Feira é Essa? realiza uma edição especial de férias, reunindo 30 expositores de artesanato e produtos locais, além de atrações culturais, oficina gratuita e opções de gastronomia.
A feira reúne sete coletivos artísticos da cidade: Collab Aroma e Arte, CSA, Feira das Pretas, Kalidoskopeo, Rede Guandu, Potência Afro e Vitrine Artesanal. O público poderá encontrar peças de crochê, roupas, kimonos, panos de prato, granolas, frutas orgânicas e diversos outros produtos produzidos por artesãos e pequenos empreendedores locais.
VEJA MAIS:
- Virada no tempo: chuva e queda de 8°C chegam a Piracicaba; VEJA
- Táxis de Piracicaba não precisarão mais ser da cor prata; Entenda
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
A programação também conta com atrações para toda a família. Às 14h, a Kombi no Circo apresenta um espetáculo que mistura teatro e circo, especialmente voltado às crianças durante o período de férias escolares.
Quem visitar a feira também poderá participar gratuitamente da oficina Trançando Comunidades de Afeto, realizada das 10h às 14h. Durante a atividade, os participantes aprenderão a técnica da trança circular em um tear de sete fios e confeccionarão um amuleto artesanal ao final da experiência. Além do artesanato e das atividades culturais, o evento contará com o food truck da La Ninha Gastronomia Argentina, ampliando as opções para quem pretende passar parte do dia no local.
Segundo a secretária municipal de Turismo, Clarissa Quiararia, a edição foi planejada para oferecer uma opção de lazer durante as férias escolares e valorizar o trabalho dos artesãos da cidade. "Estamos no mês de férias escolares e, portanto, convidamos todos a participarem, de crianças a adultos. Ainda mais porque planejamos uma atração artística especial aos pequenos, que envolve teatro e circo", afirmou.
Criado em 2025, o MovimentAr tem como proposta ocupar espaços públicos com feiras e atividades culturais ao ar livre. Além da Estação da Paulista, o projeto já passou pela Avenida Renato Wagner e pela Praça José Bonifácio. O nome do evento faz referência às atividades realizadas ao ar livre e também ao tradicional dialeto piracicabano, patrimônio imaterial do município.
Serviço
MovimentAr – Artesanato na Paulista – Especial Férias de Julho
Data: domingo, 26 de julho
Horário: das 9h às 17h
Local: Estação da Paulista (Avenida Dr. Paulo de Moraes, 1.580)
Entrada: gratuita
Informações: (19) 3403-2648