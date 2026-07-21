Um homem de 44 anos deu trabalho para a Polícia Militar na noite desta segunda-feira (21) em Piracicaba. Armado com uma faca, ele trancou a porta de casa e fez os próprios irmãos e um amigo reféns dentro da residência.

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O caso aconteceu em uma casa de dois andares. A família estava desesperada. Não conseguia sair e ligou para o 190. O COPOM acionou a PM e o Samu, que ficaram do lado de fora.