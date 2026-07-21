Um homem de 44 anos deu trabalho para a Polícia Militar na noite desta segunda-feira (21) em Piracicaba. Armado com uma faca, ele trancou a porta de casa e fez os próprios irmãos e um amigo reféns dentro da residência.
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O caso aconteceu em uma casa de dois andares. A família estava desesperada. Não conseguia sair e ligou para o 190. O COPOM acionou a PM e o Samu, que ficaram do lado de fora.
O 2º sargento da 1ª Companhia e o cabo Colasam assumiram a negociação. Por mais de uma hora eles tentaram conversar, para convencer o homem a largar a faca e se entregar.
Mas o clima só piorou. Alterado, ele começou a jogar garrafas e pedaços de vidro pela janela. Atingiu os policiais e até a ambulância do Samu. Por sorte, ninguém se machucou.
Como a conversa não adiantou, a Força Tática entrou em ação. Os policiais conseguiram acesso pela garagem e usaram uma arma de incapacitação elétrica, a Taser, para conter o homem sem precisar atirar.
Ele estava com um corte na mão, foi atendido pelo Samu e levado para a UPA Vila Cristina.