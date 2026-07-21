A Raízen anunciou a venda da Usina Caarapó, localizada em Caarapó (MS), por R$ 760 milhões. A compradora é a Adecoagro Vale do Ivinhema. A negociação faz parte do plano de desinvestimentos adotado pela companhia durante seu processo de recuperação extrajudicial.

A Raízen enfrenta uma dívida de aproximadamente R$ 65 bilhões e a medida visa reorganizar suas finanças, negociando conversão de dívida em ações e aportes de capital com credores.

Para os analistas, o negócio é uma boa oportunidade para a Adecoagro ampliar a capacidade de processamento de cana-de-açúcar em áreas próximas às suas usinas atuais, a um valor atrativo, de cerca de US$ 42 por tonelada de cana-de-açúcar, ficando abaixo do valor médio de transações recentes do setor.