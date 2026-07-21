O medo tomou conta da rodovia que liga Charqueada a Rio Claro na noite desta terça-feira (20), na região de Piracicaba. Uma perseguição policial terminou com um carro destruído e dois suspeitos foragidos no meio do mato.

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Tudo começou em Charqueada. Uma viatura da PM deu ordem de parada para um Ford Fiesta preto com dois homens dentro, mas eles aceleraram. Aí começou a perseguição, com viaturas em alta velocidade e os suspeitos cortando a rodovia.