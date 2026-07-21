21 de julho de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

VÍDEO: Perseguição termina em capotamento e caçada com drone

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Wagner Romano
Os indivíduos fugiram para uma área de mata após o capotamento.
Os indivíduos fugiram para uma área de mata após o capotamento.

 O medo tomou conta da rodovia que liga Charqueada a Rio Claro na noite desta terça-feira (20), na região de Piracicaba. Uma perseguição policial terminou com um carro destruído e dois suspeitos foragidos no meio do mato.

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Tudo começou em Charqueada. Uma viatura da PM deu ordem de parada para um Ford Fiesta preto com dois homens dentro, mas eles aceleraram. Aí começou a perseguição, com viaturas em alta velocidade e os suspeitos cortando a rodovia.

Capotamento 

Na fuga desesperada, o motorista perdeu o controle. O Fiesta saiu da pista, capotou e foi parar num barranco às margens da rodovia. Os dois conseguiram sair do carro amassado, se levantaram no susto e correndo para uma área de mata.

Equipes da PM isolaram a região e o BAEP chegou pra reforçar. Um drone subiu para vasculhar cada canto, fechado o cerco,.mas até agora não foram encontrados.

A polícia ainda não sabe o motivo da fuga. Se era droga, carro roubado ou mandado de p

risão. 

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