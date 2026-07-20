A Polícia Militar estourou uma boca de fumo na tarde de domingo (19) no Jardim Chapadão, em Piracicaba.
Equipes da 4ª Companhia estavam em patrulhamento quando flagraram uma mulher comprando droga em uma casa já marcada pela polícia.
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Na hora que viu a viatura, um homem surtou e tentou se enfiar pra dentro do imóvel pra fugir. Os policiais foram atrás e pegaram.
Dentro da casa era um verdadeiro mercado do crime. Os PMs acharam 125 pedras de crack, 30 eppendorfs de cocaína, 28 trouxinhas de maconha, balança de precisão, R$178 em dinheiro trocado, dois celulares, anotações do tráfico e até um simulacro de arma de fogo.
Tudo foi apreendido e o homem levado direto pro Plantão Policial. O delegado bateu o martelo e decretou a prisão em flagrante por tráfico de drogas.
Ele continua preso e agora vai ter que se explicar na Justiça.