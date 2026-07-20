20 de julho de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
VÍDEO

PM estoura boca e prende traficante no Chapadão em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Militar
As drogas foram apreendidas e apresentadas na delegacia.
As drogas foram apreendidas e apresentadas na delegacia.

 A Polícia Militar estourou uma boca de fumo na tarde de domingo (19) no Jardim Chapadão, em Piracicaba.

Equipes da 4ª Companhia estavam em patrulhamento quando flagraram uma mulher comprando droga em uma casa já marcada pela polícia.

LEIA MAIS

Na hora que viu a viatura, um homem surtou e tentou se enfiar pra dentro do imóvel pra fugir. Os policiais foram atrás e pegaram.

Dentro da casa era um verdadeiro mercado do crime. Os PMs acharam 125 pedras de crack, 30 eppendorfs de cocaína, 28 trouxinhas de maconha, balança de precisão, R$178 em dinheiro trocado, dois celulares, anotações do tráfico e até um simulacro de arma de fogo.

Tudo foi apreendido e o homem levado direto pro Plantão Policial. O delegado bateu o martelo e decretou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. 

Ele continua preso e agora vai ter que se explicar na Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários