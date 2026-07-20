Equipes da 4ª Companhia estavam em patrulhamento quando flagraram uma mulher comprando droga em uma casa já marcada pela polícia.

A Polícia Militar estourou uma boca de fumo na tarde de domingo (19) no Jardim Chapadão, em Piracicaba.

Na hora que viu a viatura, um homem surtou e tentou se enfiar pra dentro do imóvel pra fugir. Os policiais foram atrás e pegaram.

Dentro da casa era um verdadeiro mercado do crime. Os PMs acharam 125 pedras de crack, 30 eppendorfs de cocaína, 28 trouxinhas de maconha, balança de precisão, R$178 em dinheiro trocado, dois celulares, anotações do tráfico e até um simulacro de arma de fogo.

Tudo foi apreendido e o homem levado direto pro Plantão Policial. O delegado bateu o martelo e decretou a prisão em flagrante por tráfico de drogas.