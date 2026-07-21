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CULTURA

'FestA! - Festival de Aprender' chega ao Sesc Piracicaba; Veja

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução
Crianças, jovens e adultos poderão criar máscaras de animais em papel na oficina gratuita de low poly no Sesc Piracicaba.
Crianças, jovens e adultos poderão criar máscaras de animais em papel na oficina gratuita de low poly no Sesc Piracicaba.

Quem procura uma programação cultural gratuita em Piracicaba poderá participar das atividades do "FestA! - Festival de Aprender", promovido pelo Sesc São Paulo. A unidade de Piracicaba recebe, neste final de semana, quatro oficinas voltadas à arte, criatividade e cultura indígena, com opções para jovens e adultos. Algumas atividades exigem inscrição antecipada, enquanto outras terão distribuição de senhas no local.

Criado em 2017, o FestA! - Festival de Aprender chega à sua nona edição reunindo mais de 300 atividades distribuídas em 41 unidades do Sesc São Paulo. A programação inclui 167 oficinas, 29 cursos, 49 vivências, 22 performances, três feiras, 15 palestras, além de debates e mediações. As atividades abordam temas como artes gráficas, audiovisual, cultura digital, tecnologias ancestrais, práticas manuais, sustentabilidade e processos criativos. A maior parte da programação é gratuita. Apenas os cursos possuem vagas limitadas e cobrança de inscrição.

O festival acontece entre 24 de julho e 2 de agosto, e a proposta é aproximar o público de diferentes linguagens artísticas e processos criativos por meio de experiências práticas. A programação completa do festival, em cada unidade, pode ser consultada no site do Sesc São Paulo.

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Confira a programação em Piracicaba

A programação começa no sábado (25), das 10h às 13h, com a oficina Pintando Flores de Inverno em copos de vidro, ministrada pela artista Carol Gonçalves. A atividade ensina técnicas de pintura em vidro inspiradas em quatro flores típicas do inverno brasileiro — camélia, hortênsia, azaleia e amor-perfeito — e é voltada para iniciantes, sem necessidade de experiência prévia. A oficina será realizada na Sala de Expressão Corporal, é gratuita, destinada a pessoas com 14 anos ou mais e requer inscrição antecipada pelo portal do Sesc.

Também no sábado, das 14h às 17h, acontece a oficina Pintura com Grafismo Indígena, conduzida por Senã Tuyuka e Naldo Tukano. A atividade apresenta os grafismos do povo Tuyuka e seus significados culturais, oferecendo ao público uma vivência sobre a riqueza dos saberes indígenas por meio da arte. A participação é gratuita e voltada para pessoas a partir de 14 anos. Entrega de senhas no local com 30 minutos de antecedência.

Ainda no período da tarde, das 14h às 17h, Carol Gonçalves retorna com a oficina Pintando Flores de Inverno em MDF. Os participantes aprenderão técnicas básicas de pintura sobre placas de MDF utilizando como inspiração as flores do inverno brasileiro. Assim como a oficina realizada pela manhã, a atividade é indicada para iniciantes, será realizada na Sala de Expressão Corporal, é gratuita para participantes a partir de 14 anos e exige inscrição antecipada pelo portal do Sesc.

A programação termina no domingo (26), das 11h às 14h, com a oficina Máscaras Geométricas: Animais Low Poly, ministrada pelo coletivo Caravana. A proposta é ensinar crianças, jovens e adultos a transformar folhas de papel em máscaras tridimensionais de animais utilizando a técnica low poly, estimulando a criatividade e a percepção espacial. A atividade acontece no Hall do Teatro, é gratuita, destinada a participantes a partir de 12 anos e contará com distribuição de senhas no local, 30 minutos antes do início.

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