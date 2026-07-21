Quem procura uma programação cultural gratuita em Piracicaba poderá participar das atividades do "FestA! - Festival de Aprender", promovido pelo Sesc São Paulo. A unidade de Piracicaba recebe, neste final de semana, quatro oficinas voltadas à arte, criatividade e cultura indígena, com opções para jovens e adultos. Algumas atividades exigem inscrição antecipada, enquanto outras terão distribuição de senhas no local.

Criado em 2017, o FestA! - Festival de Aprender chega à sua nona edição reunindo mais de 300 atividades distribuídas em 41 unidades do Sesc São Paulo. A programação inclui 167 oficinas, 29 cursos, 49 vivências, 22 performances, três feiras, 15 palestras, além de debates e mediações. As atividades abordam temas como artes gráficas, audiovisual, cultura digital, tecnologias ancestrais, práticas manuais, sustentabilidade e processos criativos. A maior parte da programação é gratuita. Apenas os cursos possuem vagas limitadas e cobrança de inscrição.

O festival acontece entre 24 de julho e 2 de agosto, e a proposta é aproximar o público de diferentes linguagens artísticas e processos criativos por meio de experiências práticas. A programação completa do festival, em cada unidade, pode ser consultada no site do Sesc São Paulo.