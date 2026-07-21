Quem procura uma programação cultural gratuita em Piracicaba poderá participar das atividades do "FestA! - Festival de Aprender", promovido pelo Sesc São Paulo. A unidade de Piracicaba recebe, neste final de semana, quatro oficinas voltadas à arte, criatividade e cultura indígena, com opções para jovens e adultos. Algumas atividades exigem inscrição antecipada, enquanto outras terão distribuição de senhas no local.
Criado em 2017, o FestA! - Festival de Aprender chega à sua nona edição reunindo mais de 300 atividades distribuídas em 41 unidades do Sesc São Paulo. A programação inclui 167 oficinas, 29 cursos, 49 vivências, 22 performances, três feiras, 15 palestras, além de debates e mediações. As atividades abordam temas como artes gráficas, audiovisual, cultura digital, tecnologias ancestrais, práticas manuais, sustentabilidade e processos criativos. A maior parte da programação é gratuita. Apenas os cursos possuem vagas limitadas e cobrança de inscrição.
O festival acontece entre 24 de julho e 2 de agosto, e a proposta é aproximar o público de diferentes linguagens artísticas e processos criativos por meio de experiências práticas. A programação completa do festival, em cada unidade, pode ser consultada no site do Sesc São Paulo.
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Confira a programação em Piracicaba
A programação começa no sábado (25), das 10h às 13h, com a oficina Pintando Flores de Inverno em copos de vidro, ministrada pela artista Carol Gonçalves. A atividade ensina técnicas de pintura em vidro inspiradas em quatro flores típicas do inverno brasileiro — camélia, hortênsia, azaleia e amor-perfeito — e é voltada para iniciantes, sem necessidade de experiência prévia. A oficina será realizada na Sala de Expressão Corporal, é gratuita, destinada a pessoas com 14 anos ou mais e requer inscrição antecipada pelo portal do Sesc.
Também no sábado, das 14h às 17h, acontece a oficina Pintura com Grafismo Indígena, conduzida por Senã Tuyuka e Naldo Tukano. A atividade apresenta os grafismos do povo Tuyuka e seus significados culturais, oferecendo ao público uma vivência sobre a riqueza dos saberes indígenas por meio da arte. A participação é gratuita e voltada para pessoas a partir de 14 anos. Entrega de senhas no local com 30 minutos de antecedência.
Ainda no período da tarde, das 14h às 17h, Carol Gonçalves retorna com a oficina Pintando Flores de Inverno em MDF. Os participantes aprenderão técnicas básicas de pintura sobre placas de MDF utilizando como inspiração as flores do inverno brasileiro. Assim como a oficina realizada pela manhã, a atividade é indicada para iniciantes, será realizada na Sala de Expressão Corporal, é gratuita para participantes a partir de 14 anos e exige inscrição antecipada pelo portal do Sesc.
A programação termina no domingo (26), das 11h às 14h, com a oficina Máscaras Geométricas: Animais Low Poly, ministrada pelo coletivo Caravana. A proposta é ensinar crianças, jovens e adultos a transformar folhas de papel em máscaras tridimensionais de animais utilizando a técnica low poly, estimulando a criatividade e a percepção espacial. A atividade acontece no Hall do Teatro, é gratuita, destinada a participantes a partir de 12 anos e contará com distribuição de senhas no local, 30 minutos antes do início.