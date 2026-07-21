Um motociclista de 22 anos perdeu a motocicleta após um acidente registrado na noite de ontem, por volta das 23h, na Rua Santa Eliza, no bairro Vila Rezende, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

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De acordo com o relato de Lucas, ele retornava da casa da namorada conduzindo uma Honda Titan 150, ano 2009, adquirida há cerca de dois meses, quando, ao fazer uma curva na esquina da via, perdeu o controle da direção. Segundo o jovem, a motocicleta empinou repentinamente, fazendo com que ele caísse e deslizasse pelo asfalto.