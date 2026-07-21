21 de julho de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

Motocicleta tem perda total após incêndio em Limeira; VEJA

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Vitória Duarte / JP1
Moto ficou destruída após pegar fogo e explodir depois de um acidente na Vila Rezende, em Limeira. O veículo teve perda total.
Moto ficou destruída após pegar fogo e explodir depois de um acidente na Vila Rezende, em Limeira. O veículo teve perda total.

Um motociclista de 22 anos perdeu a motocicleta após um acidente registrado na noite de ontem, por volta das 23h, na Rua Santa Eliza, no bairro Vila Rezende, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

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De acordo com o relato de Lucas, ele retornava da casa da namorada conduzindo uma Honda Titan 150, ano 2009, adquirida há cerca de dois meses, quando, ao fazer uma curva na esquina da via, perdeu o controle da direção. Segundo o jovem, a motocicleta empinou repentinamente, fazendo com que ele caísse e deslizasse pelo asfalto.

Durante o acidente, o tanque de combustível, que estava cheio, sofreu vazamento de gasolina. O atrito da motocicleta com o asfalto teria provocado faíscas, que iniciaram um incêndio. As chamas se espalharam rapidamente e, em seguida, a moto explodiu.

Apesar do susto, o motociclista não ficou ferido e passa bem. A motocicleta foi completamente destruída pelas chamas, sendo considerada perda total.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas para esclarecer o que provocou a perda de controle da motocicleta.

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