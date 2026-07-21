A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a ampliação do uso de dois medicamentos voltados ao tratamento de doenças autoimunes em crianças e adolescentes. A decisão, publicada no Diário Oficial da União, permite que pacientes mais jovens tenham acesso a terapias modernas contra o lúpus eritematoso sistêmico e a esclerose múltipla, ampliando as alternativas disponíveis para o controle dessas enfermidades.

Entre as novidades está a inclusão do belimumabe como opção complementar para crianças a partir de 5 anos diagnosticadas com lúpus ativo. Já o ocrelizumabe poderá ser utilizado por adolescentes com 12 anos ou mais e peso superior a 40 quilos que convivem com a forma remitente-recorrente da esclerose múltipla.

A ampliação da indicação representa um avanço principalmente para famílias que enfrentam doenças crônicas de difícil controle, já que os medicamentos fazem parte das terapias biológicas desenvolvidas para reduzir a atividade do sistema imunológico e minimizar a progressão das enfermidades.