O avanço do câncer colorretal entre pessoas com menos de 50 anos tem chamado a atenção de médicos e autoridades de saúde. Embora a maior parte dos diagnósticos ainda ocorra em pacientes mais velhos, o crescimento da doença em adultos jovens reforça a necessidade de reconhecer sintomas precoces e investir em medidas de prevenção.

No Brasil, o câncer de intestino figura entre os tipos mais frequentes da doença e responde por mais de 23 mil mortes todos os anos, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca). Além do aumento dos casos, especialistas observam que muitos pacientes chegam aos serviços de saúde em fases mais avançadas porque ignoram alterações persistentes no funcionamento do intestino.

A preocupação também ganhou força após a adoção de um novo protocolo nacional para o rastreamento da doença no Sistema Único de Saúde (SUS), que amplia o uso de exames capazes de identificar alterações antes mesmo do aparecimento de sintomas mais graves.