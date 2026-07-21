A saudade da Copa do Mundo de 2026 vai durar pouco para quem acompanha a Seleção Brasileira. Menos de três meses após a decisão do Mundial, o Brasil volta a entrar em campo na primeira Data Fifa do novo ciclo, marcada entre os dias 24 de setembro e 6 de outubro. O período será utilizado para amistosos e competições oficiais, marcando o início da preparação das principais seleções para os próximos desafios internacionais.
A equipe brasileira já tem dois compromissos confirmados diante da Austrália, ambos em solo australiano. Além disso, existe a expectativa de um terceiro amistoso na Ásia, que ainda depende de confirmação oficial.
VEJA MAIS:
- Câncer de intestino cresce entre jovens; Veja os sinais iniciais
- Copa do Mundo tem momento tenso com presença de Donald Trump
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Brasil começa nova fase com amistosos
O primeiro encontro entre Brasil e Austrália está programado para o dia 25 de setembro, em Townsville. Quatro dias depois, em 29 de setembro, as duas seleções voltam a se enfrentar, desta vez na cidade de Brisbane. Os confrontos foram divulgados pela Federação Australiana de Futebol e serão os primeiros testes da equipe brasileira após a Copa do Mundo.
A janela internacional permite que cada seleção dispute até quatro partidas, o que amplia as possibilidades de observação de jogadores e ajustes táticos. Segundo informações publicadas pelo ge, a comissão técnica brasileira também trabalha para confirmar um terceiro amistoso na Ásia antes do encerramento da Data Fifa.
Os compromissos representam o pontapé inicial do novo ciclo da Seleção, período em que a comissão técnica começa a avaliar atletas e definir a base do elenco para as próximas competições internacionais.
Europa terá sequência de grandes clássicos
Enquanto o Brasil aproveita a Data Fifa para realizar amistosos, as principais seleções europeias entram em campo pela Liga das Nações da Uefa. A competição abre sua nova edição com quatro rodadas disputadas entre o fim de setembro e o início de outubro, reunindo algumas das maiores potências do continente.
Logo nas primeiras partidas, o calendário reserva confrontos como Holanda x Alemanha, Itália x Bélgica, Turquia x França e Inglaterra x Espanha. As rodadas seguintes mantêm o alto nível técnico, com novos duelos entre seleções tradicionais e a repetição dos confrontos com inversão dos mandos de campo na quarta jornada.
Com uma agenda cheia em diferentes continentes, a Data Fifa marca oficialmente o retorno do futebol de seleções depois da Copa do Mundo. Para o Brasil, será a primeira oportunidade de iniciar a formação do grupo que defenderá o país no novo ciclo internacional, enquanto a Europa dá a largada em uma competição oficial que já promete partidas de grande repercussão.