A equipe brasileira já tem dois compromissos confirmados diante da Austrália, ambos em solo australiano. Além disso, existe a expectativa de um terceiro amistoso na Ásia, que ainda depende de confirmação oficial.

A saudade da Copa do Mundo de 2026 vai durar pouco para quem acompanha a Seleção Brasileira. Menos de três meses após a decisão do Mundial, o Brasil volta a entrar em campo na primeira Data Fifa do novo ciclo, marcada entre os dias 24 de setembro e 6 de outubro. O período será utilizado para amistosos e competições oficiais, marcando o início da preparação das principais seleções para os próximos desafios internacionais.

O primeiro encontro entre Brasil e Austrália está programado para o dia 25 de setembro, em Townsville. Quatro dias depois, em 29 de setembro, as duas seleções voltam a se enfrentar, desta vez na cidade de Brisbane. Os confrontos foram divulgados pela Federação Australiana de Futebol e serão os primeiros testes da equipe brasileira após a Copa do Mundo.

A janela internacional permite que cada seleção dispute até quatro partidas, o que amplia as possibilidades de observação de jogadores e ajustes táticos. Segundo informações publicadas pelo ge, a comissão técnica brasileira também trabalha para confirmar um terceiro amistoso na Ásia antes do encerramento da Data Fifa.

Os compromissos representam o pontapé inicial do novo ciclo da Seleção, período em que a comissão técnica começa a avaliar atletas e definir a base do elenco para as próximas competições internacionais.

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