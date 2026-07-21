21 de julho de 2026
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DATA FIFA

Saudades da Copa? Veja quando a Seleção Brasileira volta a jogar

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/AFP
Brasil inicia um novo ciclo internacional com amistosos que servirão para observar nomes visando os próximos torneios.
Brasil inicia um novo ciclo internacional com amistosos que servirão para observar nomes visando os próximos torneios.

A saudade da Copa do Mundo de 2026 vai durar pouco para quem acompanha a Seleção Brasileira. Menos de três meses após a decisão do Mundial, o Brasil volta a entrar em campo na primeira Data Fifa do novo ciclo, marcada entre os dias 24 de setembro e 6 de outubro. O período será utilizado para amistosos e competições oficiais, marcando o início da preparação das principais seleções para os próximos desafios internacionais.

A equipe brasileira já tem dois compromissos confirmados diante da Austrália, ambos em solo australiano. Além disso, existe a expectativa de um terceiro amistoso na Ásia, que ainda depende de confirmação oficial.

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Brasil começa nova fase com amistosos

O primeiro encontro entre Brasil e Austrália está programado para o dia 25 de setembro, em Townsville. Quatro dias depois, em 29 de setembro, as duas seleções voltam a se enfrentar, desta vez na cidade de Brisbane. Os confrontos foram divulgados pela Federação Australiana de Futebol e serão os primeiros testes da equipe brasileira após a Copa do Mundo.

A janela internacional permite que cada seleção dispute até quatro partidas, o que amplia as possibilidades de observação de jogadores e ajustes táticos. Segundo informações publicadas pelo ge, a comissão técnica brasileira também trabalha para confirmar um terceiro amistoso na Ásia antes do encerramento da Data Fifa.

Os compromissos representam o pontapé inicial do novo ciclo da Seleção, período em que a comissão técnica começa a avaliar atletas e definir a base do elenco para as próximas competições internacionais.

Europa terá sequência de grandes clássicos

Enquanto o Brasil aproveita a Data Fifa para realizar amistosos, as principais seleções europeias entram em campo pela Liga das Nações da Uefa. A competição abre sua nova edição com quatro rodadas disputadas entre o fim de setembro e o início de outubro, reunindo algumas das maiores potências do continente.

Logo nas primeiras partidas, o calendário reserva confrontos como Holanda x Alemanha, Itália x Bélgica, Turquia x França e Inglaterra x Espanha. As rodadas seguintes mantêm o alto nível técnico, com novos duelos entre seleções tradicionais e a repetição dos confrontos com inversão dos mandos de campo na quarta jornada.

Com uma agenda cheia em diferentes continentes, a Data Fifa marca oficialmente o retorno do futebol de seleções depois da Copa do Mundo. Para o Brasil, será a primeira oportunidade de iniciar a formação do grupo que defenderá o país no novo ciclo internacional, enquanto a Europa dá a largada em uma competição oficial que já promete partidas de grande repercussão.

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