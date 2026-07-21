A Prefeitura de Piracicaba vai revogar o Decreto Municipal nº 19.968/2024, que obrigava os táxis da categoria comum a serem exclusivamente da cor prata. Com a mudança, os profissionais poderão utilizar veículos de outras cores, desde que não sejam pretos, tonalidade que continuará restrita aos táxis da categoria Executivo. A decisão foi tomada após uma reunião entre o prefeito Helinho Zanatta (PSD) e o vereador Thiago Ribeiro (PRD), que levou ao Executivo uma reivindicação da categoria por meio de um abaixo-assinado. Segundo a administração municipal, o novo decreto deverá ser publicado ainda neste mês de julho.
A principal mudança elimina uma exigência que vinha dificultando a renovação da frota. De acordo com os taxistas, as concessionárias da região nem sempre tinham veículos na cor prata disponíveis em estoque, o que atrasava a compra de novos automóveis. Além disso, alguns modelos híbridos e elétricos passaram a ser comercializados com diferentes nomenclaturas para tons de cinza, criando dificuldades no processo de licenciamento.
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Com a revogação da regra, os profissionais terão mais liberdade para escolher veículos disponíveis no mercado, o que deve facilitar a substituição da frota e a incorporação de modelos mais modernos. A única restrição mantida será para a cor preta, que continuará sendo de uso exclusivo dos táxis da categoria Executivo.
Nos últimos anos, a legislação municipal passou por outras alterações voltadas ao serviço de táxi em Piracicaba, como a autorização para uso de caminhonetes e de veículos híbridos e elétricos, a ampliação da idade máxima da frota de sete para até dez anos de fabricação, a aplicação da bandeira 2 durante todo o mês de dezembro e a criação de um mecanismo de reajuste tarifário anual com base em índices inflacionários.
Com a nova regra, a expectativa é de que os taxistas tenham mais facilidade para renovar seus veículos, sem a necessidade de encontrar exclusivamente automóveis na cor prata, reduzindo atrasos e burocracias no processo de licenciamento.