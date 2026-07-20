A reação da torcida chamou atenção nas transmissões e rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde vídeos do episódio passaram a circular amplamente. Apesar das manifestações, Trump manteve o protocolo da cerimônia e entregou o troféu aos campeões ao lado de dirigentes da organização do torneio.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participou da cerimônia de entrega do troféu ao campeão da Copa do Mundo de Clubes e acabou se tornando um dos personagens mais comentados da decisão. Durante sua entrada no gramado e também no momento da premiação, ele foi recebido com vaias por parte do público presente no estádio.

O contraste entre os aplausos destinados aos jogadores e as vaias dirigidas ao presidente norte-americano gerou debates entre torcedores. Enquanto alguns interpretaram a reação como uma manifestação política, outros destacaram que eventos esportivos de grande porte frequentemente refletem o clima de polarização presente na sociedade.

A presença de Trump na final já era aguardada desde os dias que antecederam a decisão, especialmente pelo fato de os Estados Unidos terem sediado a competição. Após o apito final, ele participou da cerimônia oficial de premiação, cumprimentou atletas e acompanhou a entrega das medalhas antes de passar o troféu aos campeões.

O episódio rapidamente ganhou destaque na imprensa internacional e nas plataformas digitais, tornando-se um dos assuntos mais comentados do pós-jogo. Além da conquista dentro de campo, a participação de Trump e a reação da torcida acabaram dividindo as atenções durante a celebração do título.