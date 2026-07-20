As inscrições começaram às 9h de segunda-feira e seguem até as 17h do dia 20 de agosto, exclusivamente pela plataforma Sem Papel . O edital marca a estreia desse modelo de bolsas culturais no município e busca ampliar as oportunidades de financiamento para artistas e trabalhadores da cultura.

Artistas, produtores e demais agentes culturais de Piracicaba podem disputar, a partir desta segunda-feira (20), bolsas de R$ 10 mil para desenvolver projetos voltados à pesquisa e à circulação cultural. Ao todo, serão destinados R$ 150 mil, distribuídos em 15 bolsas financiadas pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) – Ciclo 2.

O programa contempla duas modalidades. A primeira é a Bolsa de Pesquisa, com 10 vagas voltadas ao desenvolvimento de estudos, levantamentos e investigações relacionadas à produção cultural. A segunda é a Bolsa de Circulação, que oferece 5 vagas para projetos que promovam apresentações, exposições, oficinas, mostras ou outras ações culturais em diferentes espaços e públicos.

Cada projeto selecionado receberá R$ 10 mil, recurso que poderá ser utilizado para viabilizar atividades culturais e ampliar o alcance das iniciativas desenvolvidas pelos agentes contemplados. Além de incentivar novas produções, o investimento também contribui para movimentar a economia criativa da cidade, beneficiando artistas, produtores, técnicos, pesquisadores e outros profissionais envolvidos na realização de projetos culturais.

Quem pode participar e como se inscrever

Podem participar agentes culturais com mais de 18 anos que residam em Piracicaba há pelo menos dois anos e comprovem atuação cultural no município pelo mesmo período imediatamente anterior à inscrição. O objetivo é direcionar os recursos a profissionais que já desenvolvem atividades culturais na cidade.