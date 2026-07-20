Cerca de 1/3 dos eleitores aptos para votar nas próximas eleições em Piracicaba têm ensino médio completo. Os dados são do site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que atualiza mensalmente as informações referentes ao número de eleitores de cada cidade. Do total de 310.335 eleitores aptos para ir às urnas em 3 de outubro, 99.892 (32,19%) terminou o ensino básico.

O segundo grupo com mais eleitores é o que tem ensino fundamental incompleto, com 59.120 (19,05%). Em seguida vêm os que têm ensino médio incompleto - 57.212 (18,44%); superior completo - 38.728 (12,48%); ensino fundamental completo - 24.054 (7,75%); superior incompleto - 17.044 (5,49%); e que lê e escreve - 8.786 (2,83%). Os considerados não alfabetizado são 5.499, ou 1,77% da população apta para votar.

Neste mês, o TSE divulgou que Piracicaba tem 310.335 cidadãos aptos para votar nas próximas eleições, sendo 264.619 com voto obrigatório e 45.716 com voto facultativo. Vale lembrar que, no Brasil, o voto é obrigatório para cidadãos alfabetizados entre 18 e 70 anos, com penalidades para quem não justificar a ausência. Já o voto é facultativo para jovens de 16 e 17 anos, idosos acima de 70 anos, analfabetos e eleitores deficientes com dificuldade para exercício do voto.