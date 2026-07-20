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Quase 1/3 dos eleitores de Piracicaba têm ensino médio completo

Por Erivan Monteiro | erivan.monteiro@jpjornal.com.br
| Tempo de leitura: 6 min
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Divulgação
Os eleitores voltarão às urnas no próximo dia 4 de outubro
Os eleitores voltarão às urnas no próximo dia 4 de outubro

Cerca de 1/3 dos eleitores aptos para votar nas próximas eleições em Piracicaba têm ensino médio completo. Os dados são do site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que atualiza mensalmente as informações referentes ao número de eleitores de cada cidade. Do total de 310.335 eleitores aptos para ir às urnas em 3 de outubro, 99.892 (32,19%) terminou o ensino básico. 

O segundo grupo com mais eleitores é o que tem ensino fundamental incompleto, com 59.120 (19,05%). Em seguida vêm os que têm ensino médio incompleto - 57.212 (18,44%); superior completo - 38.728 (12,48%); ensino fundamental completo - 24.054 (7,75%); superior incompleto - 17.044 (5,49%); e que lê e escreve - 8.786 (2,83%). Os considerados não alfabetizado são 5.499, ou 1,77% da população apta para votar.

Neste mês, o TSE divulgou que Piracicaba tem 310.335 cidadãos aptos para votar nas próximas eleições, sendo 264.619 com voto obrigatório e 45.716 com voto facultativo. Vale lembrar que, no Brasil, o voto é obrigatório para cidadãos alfabetizados entre 18 e 70 anos, com penalidades para quem não justificar a ausência. Já o voto é facultativo para jovens de 16 e 17 anos, idosos acima de 70 anos, analfabetos e eleitores deficientes com dificuldade para exercício do voto.

Outra estatística interessante é com relação ao estado civil dos eleitores. A maioria é solteira – 177.387 (57,16%), seguido por casado – 108.015 pessoas (34,81%); Divorciado – 13.353 (4,30%); viúvo – 7.405 (2,39%) e separado judicialmente – 3.709 (1,20%). Outros 467 (0,15%) não informaram.
O primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro, quando serão eleitos deputados federais, estaduais, distritais, governadores, senadores e o presidente da República.

O segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos obtiver mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.

NO BRASIL
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou nesta segunda-feira (20) que 158.745.463 eleitores estarão aptos a exercer o direito de votar nas eleições presidenciais de outubro. A Justiça Eleitoral registrou crescimento de 2.291.452 (1,46%) eleitores em relação ao pleito de 2022.
O primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro, quando serão eleitos deputados federais, estaduais, distritais, governadores, senadores e o presidente da República.

O segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos obtiver mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.
O eleitorado no exterior foi o que mais apresentou aumento, com elevação de 31,82% em relação às últimas eleições. O número de brasileiros que vive fora do país passou de 697.078 para 918.876 pessoas. Quem está no exterior só pode votar para presidente da República.

GRAU DE INSTRUÇÃO    ELEITORADO    ELEITORADO (%)    VOTO OBRIGATÓRIO    VOTO FACULTATIVO

Analfabeto                     5.499               1,77%                       0                                      5.499
EF completo                24.054                7,75%                      19.373                              4.681
EF incompleto             59.120               19,05%                     42.537                             16.583
EM completo              99.892               32,19%                      94.861                              5.031
EM incompleto           57.212               18,44%                      54.612                              2.600
Lê e escreve                  8.786                2,83%                         4.073                              4.713
Sup. Completo            38.728              12,48%                       33.018                              5.710
Sup. Incompleto         17.044                5,49%                       16.145                                 899
Total Geral                 310.335                100%                     264.619                             45.716


ESTADO CIVIL     ELEITORADO        ELEITORADO (%)    VOTO OBRIGATÓRIO    VOTO FACULTATIVO
Casado                 108.015                  34,81%                     78.112                             29.903
Divorciado             13.352                    4,30%                      11.076                              2.276
Não informado          467                     0,15%                          189                                 278
Separado                 3.709                     1,20%                       2.537                              1.172
Solteiro                177.387                   57,16%                   169.723                              7.664
Viúvo                       7.405                     2,39%                       2.982                              4.423
Total Geral           310.335                      100%                   264.619                            45.716

Fonte – TSE (Tribunal Superior Eleitoral)

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