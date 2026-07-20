Moradores de Piracicaba têm encaminhado ao Jornal de Piracicaba diversas reclamações sobre as condições do Parque do Mirante. Entre os principais apontamentos estão danos nas calçadas, falhas na iluminação pública, falta de zeladoria e ausência de policiamento, principalmente no período da noite.

Segundo os relatos, parte das calçadas permanece danificada, o que dificulta a circulação de pedestres. Os moradores também informam que alguns postes de iluminação não estão funcionando, reduzindo a visibilidade em diferentes pontos do parque.