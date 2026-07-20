Moradores de Piracicaba têm encaminhado ao Jornal de Piracicaba diversas reclamações sobre as condições do Parque do Mirante. Entre os principais apontamentos estão danos nas calçadas, falhas na iluminação pública, falta de zeladoria e ausência de policiamento, principalmente no período da noite.
Segundo os relatos, parte das calçadas permanece danificada, o que dificulta a circulação de pedestres. Os moradores também informam que alguns postes de iluminação não estão funcionando, reduzindo a visibilidade em diferentes pontos do parque.
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Outro ponto citado é a falta de manutenção do espaço. De acordo com os relatos enviados ao JP, a situação tem gerado preocupação entre frequentadores, que afirmam sentir insegurança durante a noite devido à ausência de policiamento.
A equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba esteve no Parque do Mirante na tarde desta segunda-feira (20) e constatou os problemas mencionados pelos moradores. No local, a reportagem verificou trechos de calçadas com danos, postes de iluminação sem funcionamento e sinais de falta de manutenção.
Durante a visita, também foram encontrados preservativos descartados e pinos utilizados para o acondicionamento de cocaína em diferentes pontos do parque.
Concessão sem interessados
A situação ocorre em um momento em que a Prefeitura de Piracicaba busca uma nova alternativa para o Parque do Mirante. Neste ano, a administração municipal abriu uma concorrência pública para conceder à iniciativa privada a administração do Aquário Municipal, do Elevador Turístico e do Parque do Mirante.
O processo, no entanto, foi encerrado sem a apresentação de propostas. Diante da ausência de interessados, a Prefeitura informou que pretende elaborar um novo projeto para a utilização e gestão do espaço.
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