A medida representa mais uma importante etapa dos investimentos em inovação e modernização promovidos pela gestão do prefeito Helinho Zanatta, voltados ao fortalecimento da infraestrutura tecnológica do município. Com isso, o atendimento à população será mais ágil, seguro e confiável.

Mais segurança, estabilidade e capacidade para os serviços digitais utilizados pela administração pública. Com esse objetivo, a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Governo, iniciou as obras de reforma e ampliação do novo Data Center Municipal, modernizando a infraestrutura tecnológica para garantir maior confiabilidade aos sistemas utilizados no dia a dia da gestão pública.

O novo Data Center será fundamental para suportar a expansão do sistema de videomonitoramento municipal, a operação da Infovia Municipal (Rede PMP), além de hospedar sistemas corporativos, bancos de dados, serviços de e-mail, portais eletrônicos e demais soluções utilizadas diariamente pelas secretarias e órgãos municipais., incluindo a transferência dos ativos atualmente em operação, garantia, assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva. O investimento contratado é de R$ 4.689.000,00, representando uma economia de 41,19% em relação ao valor inicialmente previsto.

Atualmente, os equipamentos responsáveis pela operação tecnológica da administração encontram-se instalados em um ambiente com limitações de espaço, refrigeração e segurança. A nova estrutura contará com sistemas de energia elétrica estabilizada e redundante, climatização de precisão, monitoramento ambiental, controle de acesso e sistema de supressão de incêndio, garantindo maior proteção, disponibilidade e continuidade dos serviços digitais prestados à população.

O secretário municipal de Administração e Governo, Álvaro Saviani, destacou que o investimento representa um avanço estratégico para o fortalecimento da infraestrutura tecnológica do município. “Estamos construindo uma base sólida para o futuro da administração pública. A implantação do novo Data Center, aliada aos demais investimentos em infraestrutura de rede e segurança da informação, garantirá mais confiabilidade, estabilidade, proteção dos dados e capacidade de expansão dos serviços digitais da Prefeitura. Trata-se de um passo fundamental para modernizar a gestão pública, ampliar a eficiência operacional e oferecer serviços cada vez melhores à população”, afirmou.

MODERNIZAÇÃO DIGITAL