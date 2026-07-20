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Trailer de 'Vingadores: Doomsday' apresenta Doutor Destino no MCU

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Marvel Studios
Doutor Destino faz sua estreia oficial no MCU e assume o posto de nova grande ameaça da Marvel.
Doutor Destino faz sua estreia oficial no MCU e assume o posto de nova grande ameaça da Marvel.

A Marvel divulgou nesta segunda-feira (20) um novo trailer de "Vingadores: Doomsday", revelando pela primeira vez o Doutor Destino integrado ao Universo Cinematográfico Marvel (MCU). A prévia também entrega um encontro inédito entre Vingadores, X-Men e Quarteto Fantástico, reforçando que o longa será um dos maiores eventos da franquia nos cinemas.

Com estreia marcada para 18 de dezembro, o filme promete ampliar a Saga do Multiverso ao reunir personagens de diferentes gerações em uma batalha que pode mudar os rumos do MCU. O novo vídeo ainda apresenta cenas inéditas e pistas sobre os principais conflitos da história.

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X-Men e Quarteto Fantástico entram na batalha

Entre os momentos de maior destaque do trailer está a presença de personagens clássicos dos X-Men, como Professor Xavier, Magneto, Ciclope e Mística, agora integrados ao universo compartilhado da Marvel. A participação do grupo era uma das mais aguardadas pelos fãs desde a aquisição da Fox pela Disney.

A prévia também confirma o Quarteto Fantástico como peça central da trama. A equipe aparece ao lado dos Vingadores para enfrentar a nova ameaça, indicando que a união entre diferentes franquias será essencial para o desenvolvimento da história.

Outro ponto que chama atenção é a escolha de Robert Downey Jr. para viver o Doutor Destino. Depois de anos interpretando Tony Stark, o ator retorna ao MCU em um papel completamente diferente, assumindo o posto de principal antagonista da nova fase da Marvel.

Trailer revela confrontos inéditos

Além de destacar o novo vilão, o vídeo mostra alguns dos confrontos que devem marcar o filme. Entre eles estão o embate entre Gambit e Shang-Chi, além de uma luta envolvendo Mística e Yelena Belova, sugerindo que personagens de diferentes equipes dividirão espaço ao longo da narrativa.

O trailer também indica o retorno de Steve Rogers, interpretado por Chris Evans, cerca de seis anos após os acontecimentos de Vingadores: Ultimato. Embora a Marvel mantenha os detalhes da participação do personagem em segredo, a aparição aumenta as expectativas para o longa.

"Vingadores: Doomsday" será o quinto filme dos Vingadores e o 39º do Universo Cinematográfico Marvel. A história se passa 14 meses após os eventos de Thunderbolts e deve abrir um novo capítulo da Saga do Multiverso, preparando o terreno para os próximos lançamentos do estúdio.

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