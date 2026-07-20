A Marvel divulgou nesta segunda-feira (20) um novo trailer de "Vingadores: Doomsday", revelando pela primeira vez o Doutor Destino integrado ao Universo Cinematográfico Marvel (MCU). A prévia também entrega um encontro inédito entre Vingadores, X-Men e Quarteto Fantástico, reforçando que o longa será um dos maiores eventos da franquia nos cinemas.

Com estreia marcada para 18 de dezembro, o filme promete ampliar a Saga do Multiverso ao reunir personagens de diferentes gerações em uma batalha que pode mudar os rumos do MCU. O novo vídeo ainda apresenta cenas inéditas e pistas sobre os principais conflitos da história.