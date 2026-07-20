A air fryer se tornou uma das principais aliadas de quem busca praticidade na cozinha, mas alguns alimentos preparados no aparelho exigem atenção. Isso porque ingredientes ricos em amido podem formar acrilamida quando são submetidos a temperaturas elevadas por muito tempo, especialmente quando ficam excessivamente dourados ou queimados.
O composto não é exclusivo da air fryer. Ele também pode aparecer em preparos feitos no forno, na torradeira, na chapa ou em frituras convencionais. A formação da substância depende das condições de cozimento, principalmente do calor intenso e da baixa umidade, e não do eletrodoméstico em si.
Especialistas destacam que o uso da air fryer continua sendo uma opção vantajosa para o dia a dia. A recomendação é apenas adotar alguns cuidados durante o preparo para diminuir a formação da acrilamida.
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Os alimentos que exigem mais cuidado
Batata inglesa, batata-doce, mandioca, mandioquinha, inhame, cará, milho e pipoca estão entre os alimentos que apresentam maior potencial para formar acrilamida quando preparados em altas temperaturas. O mesmo vale para torradas, biscoitos, cereais matinais, massas assadas, produtos de panificação e até o café torrado.
O processo acontece porque esses alimentos concentram amido e açúcares naturais que, quando expostos ao calor intenso, passam por reações químicas responsáveis pela coloração dourada e pela textura crocante. Quanto mais escuro o alimento ficar, maior tende a ser a formação da substância.
Já vegetais como abobrinha, cenoura, berinjela e couve-flor apresentam menor propensão ao problema por terem menos amido. Mesmo assim, deixá-los tostar em excesso também pode favorecer o aparecimento de pequenas quantidades do composto.
Como reduzir a formação da substância
Especialistas orientam que não há motivo para deixar de usar a air fryer. A melhor estratégia é controlar o preparo dos alimentos. Para tubérculos e outros ingredientes ricos em amido, a recomendação é utilizar temperaturas entre 160°C e 180°C, evitar tempos prolongados de cozimento e retirar os alimentos quando estiverem apenas levemente dourados.
Outra dica é cortar batatas e outros tubérculos em pedaços maiores e deixá-los de molho em água por 15 a 30 minutos antes do preparo. Também é importante não sobrecarregar o cesto da air fryer, garantindo melhor circulação do ar quente e um cozimento mais uniforme.
A preocupação com a acrilamida surgiu após pesquisas em animais apontarem possíveis efeitos prejudiciais em altas doses, incluindo danos ao DNA e aumento do risco de alguns tipos de câncer. Em humanos, porém, os estudos ainda não demonstraram de forma consistente que a ingestão habitual das quantidades presentes nos alimentos provoque esses efeitos. Por isso, especialistas reforçam que a melhor forma de reduzir a exposição é manter uma alimentação equilibrada, variar os métodos de preparo e evitar alimentos excessivamente tostados ou queimados.