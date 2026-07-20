A air fryer se tornou uma das principais aliadas de quem busca praticidade na cozinha, mas alguns alimentos preparados no aparelho exigem atenção. Isso porque ingredientes ricos em amido podem formar acrilamida quando são submetidos a temperaturas elevadas por muito tempo, especialmente quando ficam excessivamente dourados ou queimados.

O composto não é exclusivo da air fryer. Ele também pode aparecer em preparos feitos no forno, na torradeira, na chapa ou em frituras convencionais. A formação da substância depende das condições de cozimento, principalmente do calor intenso e da baixa umidade, e não do eletrodoméstico em si.

Especialistas destacam que o uso da air fryer continua sendo uma opção vantajosa para o dia a dia. A recomendação é apenas adotar alguns cuidados durante o preparo para diminuir a formação da acrilamida.