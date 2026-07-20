As obras de recuperação do pavimento seguem em diferentes regiões de Piracicaba. Nesta semana, os trabalhos estão concentrados na avenida Manoel Lopes Alarcon, no bairro Santa Rosa, onde equipes realizam a fresagem, etapa que antecede a aplicação da nova camada de asfalto.

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O procedimento consiste na retirada da parte desgastada do pavimento, corrigindo irregularidades e preparando a pista para receber o recapeamento. A técnica contribui para aumentar a durabilidade do novo asfalto e melhorar as condições de circulação de veículos e pedestres.