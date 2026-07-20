20 de julho de 2026
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Obras de recapeamento chegam ao Santa Rosa

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Obras avançam na avenida Manoel Lopes Alarcon, que receberá novo asfalto.
Obras avançam na avenida Manoel Lopes Alarcon, que receberá novo asfalto.

As obras de recuperação do pavimento seguem em diferentes regiões de Piracicaba. Nesta semana, os trabalhos estão concentrados na avenida Manoel Lopes Alarcon, no bairro Santa Rosa, onde equipes realizam a fresagem, etapa que antecede a aplicação da nova camada de asfalto.

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O procedimento consiste na retirada da parte desgastada do pavimento, corrigindo irregularidades e preparando a pista para receber o recapeamento. A técnica contribui para aumentar a durabilidade do novo asfalto e melhorar as condições de circulação de veículos e pedestres.

Trechos finalizados:

O recapeamento foi finalizado em trechos da rua da Glória, na Pauliceia, entre as avenidas São Paulo e Dr. Paulo de Moraes; da rua José Pinto de Almeida, no Centro, entre a avenida Dr. Paulo de Moraes e a avenida Independência; e da rua Viena, no bairro Costa Rica.

 

As intervenções também incluíram melhorias na drenagem, com instalação e recuperação de bocas de lobo em alguns pontos atendidos.

Durante a execução dos serviços, podem ocorrer interdições parciais e desvios no trânsito. Motoristas também são orientados a evitar estacionar veículos nas vias em obras para não comprometer a continuidade do recapeamento.

Desde o início de 2025, o programa de recuperação da malha viária já contemplou 128 quilômetros de pavimentação em 106 ruas e avenidas de Piracicaba.

Pontos positivos para a população:

Mais segurança para motoristas, ciclistas e pedestres
Melhor conforto ao trafegar pelas vias
Redução de buracos e irregularidades no asfalto
Melhores condições de mobilidade entre os bairros
Mais qualidade e durabilidade no pavimento
Vias mais organizadas e seguras para o dia a dia
Melhoria no fluxo de veículos
Menos transtornos causados por problemas no pavimento
Valorização das regiões atendidas
Mais facilidade no deslocamento da população

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