As obras de recuperação do pavimento seguem em diferentes regiões de Piracicaba. Nesta semana, os trabalhos estão concentrados na avenida Manoel Lopes Alarcon, no bairro Santa Rosa, onde equipes realizam a fresagem, etapa que antecede a aplicação da nova camada de asfalto.
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O procedimento consiste na retirada da parte desgastada do pavimento, corrigindo irregularidades e preparando a pista para receber o recapeamento. A técnica contribui para aumentar a durabilidade do novo asfalto e melhorar as condições de circulação de veículos e pedestres.
Trechos finalizados:
O recapeamento foi finalizado em trechos da rua da Glória, na Pauliceia, entre as avenidas São Paulo e Dr. Paulo de Moraes; da rua José Pinto de Almeida, no Centro, entre a avenida Dr. Paulo de Moraes e a avenida Independência; e da rua Viena, no bairro Costa Rica.
As intervenções também incluíram melhorias na drenagem, com instalação e recuperação de bocas de lobo em alguns pontos atendidos.
Durante a execução dos serviços, podem ocorrer interdições parciais e desvios no trânsito. Motoristas também são orientados a evitar estacionar veículos nas vias em obras para não comprometer a continuidade do recapeamento.
Desde o início de 2025, o programa de recuperação da malha viária já contemplou 128 quilômetros de pavimentação em 106 ruas e avenidas de Piracicaba.
Pontos positivos para a população:
Mais segurança para motoristas, ciclistas e pedestres
Melhor conforto ao trafegar pelas vias
Redução de buracos e irregularidades no asfalto
Melhores condições de mobilidade entre os bairros
Mais qualidade e durabilidade no pavimento
Vias mais organizadas e seguras para o dia a dia
Melhoria no fluxo de veículos
Menos transtornos causados por problemas no pavimento
Valorização das regiões atendidas
Mais facilidade no deslocamento da população