Quem está em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho pode encontrar uma chance em Piracicaba. O Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT) do município disponibiliza, a partir desta segunda-feira (20), 319 vagas de emprego em diferentes áreas, com opções para candidatos de vários níveis de escolaridade.

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As oportunidades estão distribuídas entre setores como comércio, indústria, logística, construção civil, alimentação, transporte, limpeza e manutenção. Entre as funções com maior número de vagas estão atendente de loja, com 50 oportunidades, auxiliar de qualidade, com 36, além de auxiliar de limpeza, chefe de serviço de limpeza e auxiliar de serviços gerais, com 30 vagas cada.