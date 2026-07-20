Quem está em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho pode encontrar uma chance em Piracicaba. O Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT) do município disponibiliza, a partir desta segunda-feira (20), 319 vagas de emprego em diferentes áreas, com opções para candidatos de vários níveis de escolaridade.
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As oportunidades estão distribuídas entre setores como comércio, indústria, logística, construção civil, alimentação, transporte, limpeza e manutenção. Entre as funções com maior número de vagas estão atendente de loja, com 50 oportunidades, auxiliar de qualidade, com 36, além de auxiliar de limpeza, chefe de serviço de limpeza e auxiliar de serviços gerais, com 30 vagas cada.
Quem busca salários mais altos também encontra opções. A maior remuneração chega a R$ 5,5 mil para líder de logística em vaga temporária. Também há oportunidades para mecânico de diesel, com salário de até R$ 5 mil; subgerente de loja, com R$ 4,9 mil; operador de máquinas de construção civil e mineração, com R$ 4,3 mil; e caldeireiro, com R$ 4 mil.
As vagas contemplam diferentes perfis profissionais, desde candidatos alfabetizados até pessoas com ensino técnico e superior em andamento. Dependendo da função, podem ser exigidos experiência, cursos específicos, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), disponibilidade para viagens ou trabalho em turnos.
Além da remuneração, algumas empresas oferecem benefícios como vale-transporte, alimentação no local, treinamentos, possibilidade de horas extras e outros benefícios que variam conforme a vaga.
Processo seletivo para motorista e ajudantes
Além das vagas disponíveis durante a semana, o CAT realiza nesta segunda-feira (20), às 9h, um processo seletivo para contratação de motorista de caminhão, ajudante de motorista e ajudante de armazém. As oportunidades são destinadas a moradores de Piracicaba.
Para motorista de caminhão, é necessário ter ensino fundamental completo, CNH nas categorias A e D, experiência mínima de seis meses e disponibilidade para viagens na região. A jornada será de segunda a sábado, das 7h30 às 15h30.
Já as vagas de ajudante de motorista e ajudante de armazém exigem ensino fundamental completo e não pedem experiência. Para ajudante de motorista, também é necessário ter disponibilidade para viagens. O horário do ajudante de armazém será das 22h às 6h.
Os contratados terão benefícios como assistência médica, assistência odontológica, vale-transporte, vale-alimentação para ajudantes e vale-refeição para motorista de caminhão.
Como participar
Os interessados devem comparecer ao CAT, localizado no Térreo 1 do Centro Cívico, na rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233, levando documentos pessoais e currículo atualizado.
Também é possível consultar as vagas e realizar o cadastro pelo Painel de Vagas da Prefeitura. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 3437-2221 ou pelo telefone (19) 3437-2222.