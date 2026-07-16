O Cine Araújo Piracicaba renova a programação nesta semana com a aguardada estreia de A Odisseia, superprodução dirigida por Christopher Nolan que leva às telonas uma das obras mais importantes da literatura ocidental.
Para quem busca opções em família, o cinema segue com uma programação voltada ao público infantil. O live-action de Moana, Toy Story 5 e Minions & Monstros continuam em cartaz, enquanto o público adulto também encontra opções como Supergirl e Os Emergentes. Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias do Cine Araújo Piracicaba ou pelo site oficial da rede.
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ESTREIAS
A Odisseia: Uma das histórias mais antigas da literatura ocidental ganha uma adaptação cinematográfica pelas mãos do cineasta Christopher Nolan. A Odisseia é um poema épico atribuído a Homero que acompanha as aventuras do herói grego Odisseu em sua volta para casa após a Guerra de Troia. O guerreiro enfrenta criaturas míticas e deuses em sua jornada épica de retorno onde sua esposa Penélope o aguarda. O rei de Ítaca descreve sua trajetória esbarrando com seres como o Ciclope Polifemo, as sereias e a feiticeira/deusa Circe.
SEGUEM EM CARTAZ
Moana: Na versão em live-action, Moana embarca em uma missão para salvar seu povo e, durante a viagem, reencontra o poderoso semideus Maui. Juntos, eles enfrentam desafios pelo oceano enquanto a jovem descobre sua força e seu destino como grande navegadora.
A Morte do Demônio – Em Chamas: Após perder o marido, uma mulher procura conforto na casa isolada dos sogros. O luto, porém, dá lugar ao terror quando os moradores começam a ser transformados em Deadites, revelando que antigos votos continuam valendo mesmo depois da morte.
Os Emergentes: Uma reviravolta financeira obriga um casal da alta sociedade a abandonar a vida de luxo e trabalhar para seus antigos empregados. A mudança de papéis rende situações inusitadas e muito humor.
Minions & Monstros: James, o mais criativo entre os minions, sonha em produzir filmes. Ao tentar realizar esse objetivo, acaba libertando criaturas monstruosas que ameaçam o mundo, levando toda a turma a viver uma aventura cheia de ação e diversão.
Supergirl: Kara Zor-El enfrenta um poderoso adversário e precisa formar uma aliança improvável para embarcar em uma jornada intergaláctica marcada por vingança, coragem e justiça.
Toy Story 5: Buzz, Woody, Jessie e os demais brinquedos encaram um novo desafio ao disputar a atenção das crianças com os dispositivos eletrônicos, refletindo as mudanças nas formas de brincar.
Trago Seu Amor: Mia é uma jovem bruxa capaz de fazer as pessoas reencontrarem seu último amor — ou se apaixonarem por ela — com um simples beijo. Tudo muda quando ela própria se envolve emocionalmente, desencadeando uma sequência de acontecimentos inesperados.
Também permanecem em cartaz no Cine Araújo Piracicaba os filmes Cansei de Ser Nerd e Authentic Games no Império Desconectado.
Cine Teatro São Pedro também divulga programação
O Cine Teatro Shopping São Pedro divulgou a programação válida de 16 a 22 de julho, com exibições de Minions & Monstros às 14h30, Toy Story 5 às 16h30, Moana às 18h30 e A Odisseia às 20h30. As sessões de Minions & Monstros, Toy Story 5 e Moana acontecem em 3D dublado às quintas-feiras e domingos e em 2D dublado às sextas, segundas, terças e quartas-feiras. Já A Odisseia será exibido em 2D dublado, com exceção da terça-feira, quando a sessão será legendada. No sábado (18), não haverá exibição de filmes devido à realização do evento ClassRock.
Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) para as sessões em 2D e 3D. Além disso, de segunda a quinta-feira, o cinema oferece preço único de meia-entrada para todos os públicos, exceto em feriados. A programação está sujeita a alterações. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone ou WhatsApp (19) 3481-5767. O Cine Teatro fica na Avenida dos Imigrantes, 255, Shopping São Pedro.