O Cine Araújo Piracicaba renova a programação nesta semana com a aguardada estreia de A Odisseia, superprodução dirigida por Christopher Nolan que leva às telonas uma das obras mais importantes da literatura ocidental.

Para quem busca opções em família, o cinema segue com uma programação voltada ao público infantil. O live-action de Moana, Toy Story 5 e Minions & Monstros continuam em cartaz, enquanto o público adulto também encontra opções como Supergirl e Os Emergentes. Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias do Cine Araújo Piracicaba ou pelo site oficial da rede.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

ESTREIAS