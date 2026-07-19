Segundo informações do boletim de ocorrência, a proprietária esteve no local no fim da tarde do dia anterior e os animais permaneciam na área da fazenda. No entanto, ao retornar por volta das 16h30 de sexta-feira, encontrou a porteira aberta e percebeu que os dois equinos haviam desaparecido.

A Polícia Civil investiga o furto de uma égua e um burro ocorrido em uma propriedade rural localizada no bairro Novo Horizonte, em Piracicaba. O caso foi registrado na sexta-feira (17).

Os animais furtados são uma égua de pelagem marrom, com uma marca branca na parte frontal da cabeça, e um burro de cor bege (marfim), também com uma área esbranquiçada na testa.

A vítima informou à polícia que não possui suspeitos e que não houve testemunhas do crime. Apesar disso, ela relatou a existência de uma câmera de monitoramento instalada em uma residência em construção, localizada em frente ao acesso da propriedade. As imagens poderão ser utilizadas durante a investigação para tentar identificar os responsáveis.

A ocorrência foi registrada como furto de semoventes, e o caso foi encaminhado à unidade da Polícia Civil responsável pela área, que dará continuidade às investigações para localizar os animais e esclarecer as circunstâncias do crime.