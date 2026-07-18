18 de julho de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

Carro avança sinal e mata instrutor de autoescola

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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O instrutor Renan Toquini morreu após ter a moto atingida por um carro.
O instrutor Renan Toquini morreu após ter a moto atingida por um carro.

  O instrutor Renan Toquini de Lima Silva, de 34 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (17), depois que um carro avançou o sinal vermelho e atingiu a moto dele em Limeira, na região de Piracicaba.

Renan dava aula prática e levava um aluno na garupa quando foi arremessado.

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O acidente aconteceu por volta das 8h40 no cruzamento das avenidas Gumercindo Araújo e Fabrício Vampré. Imagens de câmeras de monitoramento mostram o carro em alta velocidade furando o sinal e batendo de frente com a moto. 

Com a força do impacto, Renan e o aluno foram arrastados por cerca de 150 metros.

Equipes do resgate levaram os dois para a Santa Casa de Limeira. Renan não resistiu e morreu. O estado de saúde do aluno não foi divulgado.

Segundo testemunhas, o motorista do carro não prestou socorro. Ele só ficou no local porque o veículo ficou destruído e não conseguiu fugir.

A Polícia Militar esteve na ocorrência e vai investigar o caso.

Instrutor querido na cidade, Renan dava aulas há anos. O velório será neste domingo, 19, das 8h às 12h30, no Cemitério Monumental, em Limeira.

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