O instrutor Renan Toquini de Lima Silva, de 34 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (17), depois que um carro avançou o sinal vermelho e atingiu a moto dele em Limeira, na região de Piracicaba.
Renan dava aula prática e levava um aluno na garupa quando foi arremessado.
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O acidente aconteceu por volta das 8h40 no cruzamento das avenidas Gumercindo Araújo e Fabrício Vampré. Imagens de câmeras de monitoramento mostram o carro em alta velocidade furando o sinal e batendo de frente com a moto.
Com a força do impacto, Renan e o aluno foram arrastados por cerca de 150 metros.
Equipes do resgate levaram os dois para a Santa Casa de Limeira. Renan não resistiu e morreu. O estado de saúde do aluno não foi divulgado.
Segundo testemunhas, o motorista do carro não prestou socorro. Ele só ficou no local porque o veículo ficou destruído e não conseguiu fugir.
A Polícia Militar esteve na ocorrência e vai investigar o caso.
Instrutor querido na cidade, Renan dava aulas há anos. O velório será neste domingo, 19, das 8h às 12h30, no Cemitério Monumental, em Limeira.