A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira (17), no bairro Pauliceia, em Piracicaba, após receber informações sobre um veículo utilizado para o transporte de entorpecentes,.destinados ao abastecimento de pontos de venda de drogas.

Durante o patrulhamento, os policiais localizaram o veículo e, ao tentarem realizar a abordagem, o condutor empreendeu fuga, sendo interceptado logo em seguida. Na vistoria veicular, foi localizado um pacote escondido sob o painel, contendo 224 papelotes de cocaína. Também foram apreendidos, um aparelho celular e o automóvel utilizado no transporte da droga.

O homem foi conduzido à Unidade de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. Ele permaneceu à disposição da Justiça.