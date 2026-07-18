18 de julho de 2026
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CAIU

Homem é preso com mais de 220 porções de cocaína em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar
As drogas foram apreendidas e apresentadas na delegacia.
As drogas foram apreendidas e apresentadas na delegacia.

 A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira (17), no bairro Pauliceia, em Piracicaba, após receber informações sobre um veículo utilizado para o transporte de entorpecentes,.destinados ao abastecimento de pontos de venda de drogas.

Durante o patrulhamento, os policiais localizaram o veículo e, ao tentarem realizar a abordagem, o condutor empreendeu fuga, sendo interceptado logo em seguida. Na vistoria veicular, foi localizado um pacote escondido sob o painel, contendo 224 papelotes de cocaína. Também foram apreendidos, um aparelho celular e o automóvel utilizado no transporte da droga.

O homem foi conduzido à Unidade de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

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