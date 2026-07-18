Na tarde de quinta-feira (16), policiais militares do 10º BPM/I prestaram apoio emergencial no atendimento a uma criança vítima de picada de escorpião, em Piracicaba.
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Durante o deslocamento para a sede da 5ª Companhia, a equipe foi abordada pelo pai da criança, que informou a necessidade de atendimento médico imediato. Diante da urgência, os policiais embarcaram a criança e o responsável na viatura e iniciaram o deslocamento até a Santa Casa de Piracicaba.
A ação contou com o apoio de equipes do Comando Força Patrulha, Força Tática, CGP da 5ª Companhia, ROCAM e demais viaturas da área, que realizaram a escolta e a desobstrução do trânsito, garantindo rapidez e segurança no percurso.
Ao chegar ao hospital, a criança já apresentava os primeiros sintomas decorrentes da picada e recebeu atendimento médico imediato, permanecendo internada em ala especializada para tratamento de acidentes com animais peçonhentos. A rápida atuação e a integração entre as equipes foram fundamentais para assegurar o pronto atendimento à vítima.