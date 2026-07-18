Na tarde de quinta-feira (16), policiais militares do 10º BPM/I prestaram apoio emergencial no atendimento a uma criança vítima de picada de escorpião, em Piracicaba.

Homem é preso com mais de 220 porções de drogas em Piracican hj

Homem

Durante o deslocamento para a sede da 5ª Companhia, a equipe foi abordada pelo pai da criança, que informou a necessidade de atendimento médico imediato. Diante da urgência, os policiais embarcaram a criança e o responsável na viatura e iniciaram o deslocamento até a Santa Casa de Piracicaba.