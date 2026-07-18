A Polícia Militar prendeu dois homens na manhã de terça-feira (15), em Piracicaba, pelos crimes de apropriação indébita, dano material e receptação, após localizar uma motocicleta parcialmente desmontada no bairro Pompeia.

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Durante patrulhamento, os policiais receberam informações sobre a localização de uma motocicleta supostamente furtada. No local, a equipe encontrou o veículo parcialmente desmontado e, após diligências, localizou as peças que faltavam, além de identificar e prender o receptador. Na sequência, os policiais localizaram o autor da apropriação indébita, que havia simulado o furto da motocicleta alugada para desmontá-la e comercializar suas peças.