18 de julho de 2026
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AÇÃO RÁPIDA

PM prende 2 e recupera moto desmontada em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar
A moto foi encontrada parcialmente desmontada no Pompéia.
A moto foi encontrada parcialmente desmontada no Pompéia.

  A Polícia Militar prendeu dois homens na manhã de terça-feira (15), em Piracicaba, pelos crimes de apropriação indébita, dano material e receptação, após localizar uma motocicleta parcialmente desmontada no bairro Pompeia.

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Durante patrulhamento, os policiais receberam informações sobre a localização de uma motocicleta supostamente furtada. No local, a equipe encontrou o veículo parcialmente desmontado e, após diligências, localizou as peças que faltavam, além de identificar e prender o receptador. Na sequência, os policiais localizaram o autor da apropriação indébita, que havia simulado o furto da motocicleta alugada para desmontá-la e comercializar suas peças.

Os dois envolvidos, a motocicleta recuperada e os demais objetos apreendidos foram apresentados à Unidade de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial ratificou as prisões em flagrante. Ambos permaneceram à disposição da Justiça.

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