A Polícia Militar prendeu três adultos e apreendeu um adolescente na manhã desta sexta-feira (17), durante uma operação de combate ao tráfico de drogas realizada na Comunidade Pantanal, em Piracicaba. A ocorrência também resultou na prisão dos envolvidos pelos crimes de associação ao tráfico e corrupção de menor.

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Durante a ação, as equipes flagraram dois indivíduos comercializando entorpecentes. Após breve acompanhamento a pé, ambos foram abordados com drogas e dinheiro em espécie. No decorrer da ocorrência, um dos suspeitos indicou o local onde estaria o responsável pelo abastecimento dos entorpecentes. No endereço informado, os policiais localizaram um terceiro envolvido, além da proprietária da residência, apontada como responsável pelo recebimento de valores provenientes da comercialização das drogas por meio de transferências via PIX.