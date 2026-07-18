18 de julho de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
DROGAS APREENDIDAS

PM 'quebra' boca de tráfico e prende três em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Militar
As drogas e os produtos foram apreendidos.
As drogas e os produtos foram apreendidos.

 A Polícia Militar prendeu três adultos e apreendeu um adolescente na manhã desta sexta-feira (17), durante uma operação de combate ao tráfico de drogas realizada na Comunidade Pantanal, em Piracicaba. A ocorrência também resultou na prisão dos envolvidos pelos crimes de associação ao tráfico e corrupção de menor.

LEIA MAIS

Durante a ação, as equipes flagraram dois indivíduos comercializando entorpecentes. Após breve acompanhamento a pé, ambos foram abordados com drogas e dinheiro em espécie. No decorrer da ocorrência, um dos suspeitos indicou o local onde estaria o responsável pelo abastecimento dos entorpecentes. No endereço informado, os policiais localizaram um terceiro envolvido, além da proprietária da residência, apontada como responsável pelo recebimento de valores provenientes da comercialização das drogas por meio de transferências via PIX.

Ao todo, foram apreendidas 275 porções de cocaína, 70 porções de maconha, R$ 291,00 em dinheiro e quatro aparelhos celulares**. Os três adultos foram presos em flagrante e o adolescente apreendido, sendo todos encaminhados à Unidade de Polícia Judiciária, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários