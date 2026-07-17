Um grave acidente foi registrado na tarde desta sexta-feira (17) na rodovia que liga Piracicaba ao distrito de Anhumas. Um caminhão de coleta de lixo capotou e deixou quatro trabalhadores feridos.
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De acordo com informações do local, o caminhão seguia sentido Piracicaba quando um dos pneus estourou. Com a perda de controle, o veículo capotou e ficou atravessado na pista, interditando os dois sentidos da rodovia.
O motorista ficou preso às ferragens e sofreu ferimentos gravíssimos. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital dos Fornecedores de Cana.
Outras três vítimas que estavam no caminhão tiveram ferimentos leves e também foram encaminhadas ao hospital pelas equipes de resgate.
A Polícia Militar permaneceu no local controlando o trânsito e garantindo a segurança até a liberação da via. As causas do acidente serão apuradas.