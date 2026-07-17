Um grave acidente foi registrado na tarde desta sexta-feira (17) na rodovia que liga Piracicaba ao distrito de Anhumas. Um caminhão de coleta de lixo capotou e deixou quatro trabalhadores feridos.

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De acordo com informações do local, o caminhão seguia sentido Piracicaba quando um dos pneus estourou. Com a perda de controle, o veículo capotou e ficou atravessado na pista, interditando os dois sentidos da rodovia.