Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e dois adolescentes foram apreendidos por ato infracional análogo ao mesmo crime na noite de terça-feira (14), durante uma ação da Polícia Militar na Comunidade Portelinha, em Piracicaba.

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De acordo com o 10º Batalhão de Polícia Militar do Interior (10º BPM/I), as equipes realizavam patrulhamento pela Viela 5 quando flagraram três indivíduos comercializando entorpecentes. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os suspeitos tentaram fugir, mas foram acompanhados e abordados.