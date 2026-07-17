Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e dois adolescentes foram apreendidos por ato infracional análogo ao mesmo crime na noite de terça-feira (14), durante uma ação da Polícia Militar na Comunidade Portelinha, em Piracicaba.
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De acordo com o 10º Batalhão de Polícia Militar do Interior (10º BPM/I), as equipes realizavam patrulhamento pela Viela 5 quando flagraram três indivíduos comercializando entorpecentes. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os suspeitos tentaram fugir, mas foram acompanhados e abordados.
Durante a revista, os policiais localizaram porções de drogas e dinheiro em espécie. Na sequência, um dos abordados informou o local onde havia mais entorpecentes escondidos, permitindo que as equipes encontrassem uma quantidade adicional de drogas.
Ao todo, foram apreendidas 333 porções de cocaína, 231 porções de maconha, 51 porções de crack e R$ 256 em dinheiro.
A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante do homem e a apreensão dos dois adolescentes. Todos permaneceram à disposição da Justiça.