Piracicaba se despede nesta sexta-feira (17) de Jorgiana Elen Liscio Pavan, conhecida como Jô do Restaurante Porto Norte, que morreu aos 45 anos após enfrentar um câncer. Ela estava sob cuidados médicos.

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Muito conhecida na cidade pelo trabalho à frente do restaurante, Jô conquistou clientes e amigos ao longo dos anos, tornando-se uma referência no setor gastronômico local. A notícia de sua morte mobilizou diversas manifestações de pesar nas redes sociais.