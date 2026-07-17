17 de julho de 2026
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LUTO

Jô do Porto do Norte morre aos 45 anos em Piracicaba

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@euamoaguas/Instagram
Jorgiana Elen Liscio Pavan, a Jô do Restaurante Porto Norte, era uma figura conhecida entre clientes e moradores de Piracicaba.
Jorgiana Elen Liscio Pavan, a Jô do Restaurante Porto Norte, era uma figura conhecida entre clientes e moradores de Piracicaba.

Piracicaba se despede nesta sexta-feira (17) de Jorgiana Elen Liscio Pavan, conhecida como Jô do Restaurante Porto Norte, que morreu aos 45 anos após enfrentar um câncer. Ela estava sob cuidados médicos.

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Muito conhecida na cidade pelo trabalho à frente do restaurante, Jô conquistou clientes e amigos ao longo dos anos, tornando-se uma referência no setor gastronômico local. A notícia de sua morte mobilizou diversas manifestações de pesar nas redes sociais.

O velório aconteceu na Sala 5 do Velório da Saudade. O sepultamento foi realizado às 17h, no Cemitério da Saudade, sob forte comoção entre familiares, amigos e clientes.

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