Ao todo, a seleção contempla 23 áreas de formação e será realizada em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee). Todo o processo seletivo, incluindo a prova, acontecerá de forma online, permitindo que os candidatos participem sem a necessidade de deslocamento.

O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba abriu um processo seletivo para formação de cadastro reserva de estagiários em cursos de ensino superior e técnico. As bolsas chegam a R$ 1.600 para estudantes de graduação e a R$ 1.000 para alunos do ensino técnico. As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas entre 20 de julho e 4 de agosto, exclusivamente pela internet.

As vagas são destinadas à formação de cadastro reserva para estudantes dos cursos superiores de Administração (Pública e de Empresas), Gestão Empresarial, Gestão Pública, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Processamento de Dados, Tecnologia da Informação, Direito, Engenharias Ambiental, da Computação, Civil, de Segurança do Trabalho, Química, Mecânica e Mecatrônica, além de Recursos Humanos, Publicidade e Propaganda e Serviço Social. Também podem participar alunos dos cursos técnicos de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Química.

Os estagiários cumprirão jornada de 30 horas semanais. A bolsa-auxílio será de R$ 1.600 para estudantes do ensino superior e de R$ 1.000 para os matriculados no ensino técnico.

Como se inscrever

Os interessados devem acessar o portal do Ciee, selecionar a opção "Inscrições Abertas" e localizar o edital do processo seletivo do Semae (03/2026). O documento também estará disponível no site oficial da autarquia, na seção "Vagas de Estágio".