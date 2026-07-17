Piracicaba recebe, entre os dias 25 e 31 de julho, a 3ª Semana de Cinema Leonardo Villar. Com programação gratuita e aberta ao público, o evento levará oficinas, mostras, palestras e exibições de filmes a diferentes espaços da cidade, com o objetivo de aproximar a população do audiovisual produzido no município e fortalecer o cinema feito no interior paulista.
Neste ano, a Semana tem como tema "Aqui, o cinema acontece", convidando o público a conhecer produções, realizadores e iniciativas que mostram a força do cinema local. As atividades serão realizadas no Sesc Piracicaba, Biblioteca Municipal, Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP), Escola Municipal Taufic Dumit e Barracão 14, no Engenho Central.
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Cinema local e formação de público
Realizada pelo Cena 14, coletivo cultural de Piracicaba dedicado à produção, formação e difusão do audiovisual, a Semana Leonardo Villar busca ampliar o acesso da população ao cinema produzido na cidade e incentivar a formação de novos públicos. Segundo Laura Castralli, responsável pela comunicação do coletivo, a proposta é mostrar que Piracicaba possui uma produção audiovisual ativa e aproximar o público dos realizadores locais. "Nossa intenção é continuar fomentando e levando às pessoas o conhecimento sobre as produções audiovisuais que acontecem aqui em Piracicaba. O cinema existe na cidade e queremos que pessoas de todas as idades conheçam esse trabalho", disse ao JP.
Laura destaca que o compromisso do Cena 14 também é fortalecer a formação de público e ampliar a visibilidade do audiovisual produzido no interior. "Queremos expandir cada vez mais a nossa presença na cidade e na região, mostrando a força do cinema produzido no interior do estado", completa.
Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público. Para participar das oficinas, a organização disponibilizará em breve um formulário de intenção de participação nos próximos dias. Ainda assim, os interessados também poderão comparecer diretamente aos locais, conforme a disponibilidade de vagas. Como a programação acontece em diferentes espaços da cidade, a organização orienta o público a consultar o cronograma completo antes de participar das atividades. As atualizações e demais informações também serão divulgadas pelas redes sociais do Cena 14.
Criada pela Lei Municipal nº 10.000/2023, de autoria da vereadora Silvia Morales, a Semana Leonardo Villar homenageia o ator piracicabano Leonardo Villar, nascido em 25 de julho de 1923 e reconhecido como um dos principais nomes do cinema brasileiro. Entre seus trabalhos mais marcantes está o protagonismo em O Pagador de Promessas, longa-metragem vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes.
Além de preservar a memória do artista, a iniciativa celebra o audiovisual como expressão artística, política e cultural, fortalecendo a produção local e promovendo o diálogo entre realizadores, instituições e o público.
Programação
A programação da 3ª Semana de Cinema Leonardo Villar começa nos dias 25 e 26 de julho (sábado e domingo) com a Oficina de Maquiagem e Caracterização de Efeitos Especiais, realizada das 15h às 18h, no Sesc Piracicaba. No dia 27 de julho (segunda-feira), das 19h às 22h, o Anfiteatro da Biblioteca Municipal de Piracicaba recebe a exibição do filme De Tudo Que Eu Poderia Te Deixar, dirigido por Beto Oliveira. Já no dia 28 de julho (terça-feira), o Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP) sediará a Palestra de Continuidade Cinematográfica, das 19h às 21h.
As atividades seguem no dia 30 de julho (quinta-feira) com a Mostra Pequenos Olhares, das 13h às 15h, na Escola Municipal Taufic Dumit. Encerrando a programação, o Nhô Cine será realizado no dia 31 de julho (sexta-feira), das 19h às 22h, no Barracão 14 do Engenho Central. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público. Para as oficinas, a organização disponibilizará um formulário de intenção de participação nos próximos dias, mas os interessados também poderão comparecer diretamente ao local, conforme a disponibilidade de vagas.