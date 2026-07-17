Neste ano, a Semana tem como tema "Aqui, o cinema acontece", convidando o público a conhecer produções, realizadores e iniciativas que mostram a força do cinema local. As atividades serão realizadas no Sesc Piracicaba, Biblioteca Municipal, Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP), Escola Municipal Taufic Dumit e Barracão 14, no Engenho Central.

Piracicaba recebe, entre os dias 25 e 31 de julho, a 3ª Semana de Cinema Leonardo Villar. Com programação gratuita e aberta ao público, o evento levará oficinas, mostras, palestras e exibições de filmes a diferentes espaços da cidade, com o objetivo de aproximar a população do audiovisual produzido no município e fortalecer o cinema feito no interior paulista.

Realizada pelo Cena 14, coletivo cultural de Piracicaba dedicado à produção, formação e difusão do audiovisual, a Semana Leonardo Villar busca ampliar o acesso da população ao cinema produzido na cidade e incentivar a formação de novos públicos. Segundo Laura Castralli, responsável pela comunicação do coletivo, a proposta é mostrar que Piracicaba possui uma produção audiovisual ativa e aproximar o público dos realizadores locais. "Nossa intenção é continuar fomentando e levando às pessoas o conhecimento sobre as produções audiovisuais que acontecem aqui em Piracicaba. O cinema existe na cidade e queremos que pessoas de todas as idades conheçam esse trabalho", disse ao JP.

Laura destaca que o compromisso do Cena 14 também é fortalecer a formação de público e ampliar a visibilidade do audiovisual produzido no interior. "Queremos expandir cada vez mais a nossa presença na cidade e na região, mostrando a força do cinema produzido no interior do estado", completa.

Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público. Para participar das oficinas, a organização disponibilizará em breve um formulário de intenção de participação nos próximos dias. Ainda assim, os interessados também poderão comparecer diretamente aos locais, conforme a disponibilidade de vagas. Como a programação acontece em diferentes espaços da cidade, a organização orienta o público a consultar o cronograma completo antes de participar das atividades. As atualizações e demais informações também serão divulgadas pelas redes sociais do Cena 14.