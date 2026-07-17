O fim de semana em Piracicaba terá uma programação variada para todos os públicos. Entre os destaques está a apresentação gratuita do Coral Jovem Heliópolis, um dos principais grupos formados pelo Instituto Baccarelli, além de oportunidades de emprego, exposições, atividades esportivas, espetáculos, oficinas e uma intensa programação no Sesc Piracicaba. Para quem deseja se programar, a agenda também reúne alguns eventos que acontecem na próxima semana na região.

No sábado (18), às 20h, o Teatro Municipal Erotides de Campos, no Engenho Central, recebe o Coral Jovem Heliópolis, formado por 44 cantores do Instituto Baccarelli. Sob regência do maestro Otávio Piola, o espetáculo reúne clássicos e sucessos da MPB, com canções de Liniker, Djavan, Tom Jobim, Guinga e outros compositores brasileiros.

A apresentação é gratuita, mas os ingressos devem ser reservados antecipadamente pela plataforma Mega Bilheteria, devido à capacidade limitada do teatro.

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