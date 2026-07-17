O fim de semana em Piracicaba terá uma programação variada para todos os públicos. Entre os destaques está a apresentação gratuita do Coral Jovem Heliópolis, um dos principais grupos formados pelo Instituto Baccarelli, além de oportunidades de emprego, exposições, atividades esportivas, espetáculos, oficinas e uma intensa programação no Sesc Piracicaba. Para quem deseja se programar, a agenda também reúne alguns eventos que acontecem na próxima semana na região.
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Coral Jovem Heliópolis apresenta concerto gratuito
No sábado (18), às 20h, o Teatro Municipal Erotides de Campos, no Engenho Central, recebe o Coral Jovem Heliópolis, formado por 44 cantores do Instituto Baccarelli. Sob regência do maestro Otávio Piola, o espetáculo reúne clássicos e sucessos da MPB, com canções de Liniker, Djavan, Tom Jobim, Guinga e outros compositores brasileiros.
A apresentação é gratuita, mas os ingressos devem ser reservados antecipadamente pela plataforma Mega Bilheteria, devido à capacidade limitada do teatro.
Afro Black Day reúne vagas de emprego
Também no sábado (18), das 10h às 18h, acontece a 4ª edição do Afro Black Day, na Casa do Povo, em Piracicaba. Com entrada gratuita, o evento reúne empresas, instituições e organizações parceiras oferecendo vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz, além de palestras, orientações de carreira, ações de empreendedorismo, apresentações culturais e iniciativas voltadas à diversidade e inclusão.
O público-alvo são adolescentes a partir de 16 anos, jovens e adultos que buscam inserção ou recolocação no mercado de trabalho.
Parque da Rua do Porto recebe aulão gratuito de canoagem
Quem gosta de atividades ao ar livre poderá participar do aulão gratuito de canoagem, promovido pela Ascapi, no sábado (18), das 8h às 12h, no Parque da Rua do Porto, em frente à Casa de Barcos.
Não é necessário fazer inscrição. A associação fornecerá caiaques, remos, coletes salva-vidas e orientações técnicas para participantes de todas as idades. A recomendação é utilizar roupas leves e chinelo.
Museu Prudente de Moraes abre exposição dos 200 anos da Festa do Divino
O Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes inaugura no sábado (18), às 10h, a exposição "200 Anos de Festa do Divino Espírito Santo de Piracicaba". A mostra reúne peças utilizadas na tradicional celebração religiosa e cultural da cidade e apresenta um panorama sobre a história da festa, reconhecida como patrimônio cultural imaterial de Piracicaba.
A entrada é gratuita. Após a abertura, a exposição poderá ser visitada até 5 de setembro, de terça a sexta-feira, das 9h às 16h, e aos sábados e feriados, das 10h às 14h, na Rua Santo Antônio, 641, Centro.
Programação do Sesc Piracicaba
Sexta-feira (17)
A programação começa às 16h15, na Praça, com "Tachinha, o Ilusionista!", da Cia Dois Picadeiros. O espetáculo circense é gratuito e livre para todas as idades.
Às 20h, o Teatro recebe "Dia de Cã", com Jéssica Alves. A comédia retrata o cotidiano da trabalhadora brasileira por meio da palhaçaria. Os ingressos custam R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia) e R$ 12 (credencial plena).
Sábado (18)
A programação começa com a oficina "Inteligência Artificial e Tradutor Virtual 3D", das 10h às 13h e das 15h às 17h, na Cafeteria. A atividade é gratuita, conta com tradução em Libras e exige inscrição prévia pelo portal do Sesc.
Também acontecem a vivência infantil "Entre tecidos e sons, o corpo descobre o circo", às 10h30 e 11h30, a intervenção "Rir é Gol", às 11h30, 14h30 e 17h, a oficina "Poema de Artista", às 14h, e o Sarau do BeatBox, às 16h.
Às 16h, o Teatro recebe o espetáculo "Cem Histórias Sem Palavras", da Cia Dois que Contam, com ingressos a R$ 40, R$ 20 e R$ 12.
Domingo (19)
No domingo, a programação inclui a aula aberta de Dança Circular, das 10h às 12h, destinada ao público com 60 anos ou mais. Às 10h30, acontece o debate sobre o livro "O Som do Rugido da Onça", de Micheliny Verunschk.
À tarde, às 14h, a Cafeteria recebe a contação de histórias "As Incríveis Famílias Circenses". Encerrando a programação, às 16h, o Teatro exibe gratuitamente o filme "A Mais Preciosa das Cargas". Os ingressos devem ser retirados uma hora antes do início da sessão.
Próxima semana
Homenagem a Ernst Mahle
Na quinta-feira (23), às 19h30, o Teatro Municipal Dr. Losso Netto recebe uma homenagem ao maestro Ernst Mahle. A programação inclui a exibição do documentário Um Futuro a Quatro Mãos, apresentação da Camerata da Orquestra Sinfônica de Piracicaba, regida por Knut Andreas, e o descerramento de uma placa comemorativa.
A entrada é gratuita e solidária, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível. Os ingressos podem ser retirados pela Mega Bilheteria ou na bilheteria do teatro, conforme disponibilidade.
Na região
Festival de Canto Lírico em Águas de São Pedro
Entre 21 e 23 de julho, o Centro de Convenções de Águas de São Pedro recebe o Festival de Canto Lírico Maestro Cantoni, com entrada gratuita. A programação reúne apresentações do Coral Municipal, recital de solistas e um concerto de encerramento com a Banda União Operária de Piracicaba, celebrando também os 86 anos do município.
Festival de Inverno continua em Águas de São Pedro
O Festival de Inverno de Águas de São Pedro segue até 26 de julho, com apresentações gratuitas em diferentes espaços da cidade. Neste sábado (18), às 21h, a banda Rock'n Roads sobe ao palco da Praça Prefeito Wilson Modesto (Praça dos Rouxinóis) com um repertório de clássicos do rock. A programação completa continua ao longo da próxima semana com shows de MPB, samba, blues, jazz, sertanejo e música instrumental.