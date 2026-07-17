Um terremoto de magnitude 7,3 registrado nesta sexta-feira (17) no sul do México colocou autoridades de diversos países em estado de atenção após a emissão de um alerta preventivo para possível formação de ondas de tsunami no Oceano Pacífico. O abalo foi percebido em diferentes regiões da América Central e provocou momentos de apreensão entre moradores.
Embora o fenômeno tenha sido intenso, os primeiros levantamentos indicaram apenas ocorrências pontuais. Em Chiapas, duas pessoas ficaram feridas em incidentes relacionados ao tremor, enquanto equipes de emergência atenderam vazamentos de gás, pequenas quedas de estruturas e rachaduras em imóveis.
O epicentro foi localizado nas proximidades de Puerto Madero, no estado mexicano de Chiapas, com profundidade aproximada de 15 quilômetros, característica que contribuiu para que o terremoto fosse sentido com maior intensidade em cidades próximas.
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Alerta mobilizou países da costa do Pacífico
Logo após a confirmação do terremoto, centros internacionais de monitoramento emitiram um alerta para a possibilidade de pequenas ondas de tsunami atingirem trechos do litoral localizados próximos ao epicentro. As previsões indicavam que a elevação do nível do mar poderia variar entre cerca de 30 centímetros e um metro em determinados pontos da costa.
Além do México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicarágua, Panamá, Colômbia, Equador e Peru passaram a acompanhar a evolução do fenômeno. Posteriormente, autoridades guatemaltecas reduziram a classificação do risco ao avaliar que a ameaça de um tsunami significativo era considerada baixa.
No México, a orientação oficial foi para que moradores e turistas evitassem permanecer em praias e áreas costeiras até a conclusão das análises técnicas. Os órgãos responsáveis destacaram que não havia expectativa de impactos marítimos severos, mas optaram por manter o monitoramento preventivo.
Réplicas aumentam apreensão entre moradores
Além do terremoto principal, uma sequência de réplicas foi registrada nas horas seguintes. Alguns desses novos abalos alcançaram magnitudes entre 5 e 6, mantendo equipes de defesa civil em alerta e reforçando a necessidade de inspeções em edifícios e estruturas públicas.
Na Guatemala, o tremor também provocou momentos de tensão. Em diversas áreas da capital, moradores deixaram apartamentos, escritórios e prédios públicos por precaução enquanto protocolos de segurança eram colocados em prática. As autoridades locais informaram que não houve registro de vítimas nem de danos estruturais de grande porte.
No estado mexicano de Oaxaca, o abalo também foi percebido com intensidade moderada, mas sem consequências graves. Até a atualização mais recente das autoridades, o cenário permanecia sob controle, com equipes acompanhando possíveis novos tremores e avaliando as condições das áreas atingidas.