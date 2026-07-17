Um terremoto de magnitude 7,3 registrado nesta sexta-feira (17) no sul do México colocou autoridades de diversos países em estado de atenção após a emissão de um alerta preventivo para possível formação de ondas de tsunami no Oceano Pacífico. O abalo foi percebido em diferentes regiões da América Central e provocou momentos de apreensão entre moradores.

Embora o fenômeno tenha sido intenso, os primeiros levantamentos indicaram apenas ocorrências pontuais. Em Chiapas, duas pessoas ficaram feridas em incidentes relacionados ao tremor, enquanto equipes de emergência atenderam vazamentos de gás, pequenas quedas de estruturas e rachaduras em imóveis.

O epicentro foi localizado nas proximidades de Puerto Madero, no estado mexicano de Chiapas, com profundidade aproximada de 15 quilômetros, característica que contribuiu para que o terremoto fosse sentido com maior intensidade em cidades próximas.