Moradores e comerciantes da região Central de Piracicaba procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições de manutenção da Praça do Largo Santa Cruz. Segundo eles, o espaço apresenta acúmulo de lixo, crescimento de vegetação sobre a calçada e danos na placa de sinalização com informações sobre a localização de pontos da cidade.

A equipe de reportagem do JP esteve na praça e constatou as situações apontadas pelos moradores. Durante a visita, foi possível verificar resíduos espalhados em diferentes áreas do espaço, além da presença de mato que avançava sobre parte da calçada, reduzindo a área destinada à circulação de pedestres.