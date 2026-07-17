Moradores e comerciantes da região Central de Piracicaba procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições de manutenção da Praça do Largo Santa Cruz. Segundo eles, o espaço apresenta acúmulo de lixo, crescimento de vegetação sobre a calçada e danos na placa de sinalização com informações sobre a localização de pontos da cidade.
A equipe de reportagem do JP esteve na praça e constatou as situações apontadas pelos moradores. Durante a visita, foi possível verificar resíduos espalhados em diferentes áreas do espaço, além da presença de mato que avançava sobre parte da calçada, reduzindo a área destinada à circulação de pedestres.
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Outro problema observado foi o estado da placa de sinalização instalada na praça. O equipamento, utilizado para orientar moradores e visitantes sobre a localização de pontos da cidade, apresenta danos que dificultam a leitura das informações e comprometem sua utilização.
De acordo com os relatos, a Praça do Largo Santa Cruz recebe circulação constante de pessoas por estar localizada na região central de Piracicaba e próxima a estabelecimentos comerciais, imóveis residenciais e equipamentos públicos. Por esse motivo, moradores e comerciantes afirmam que a manutenção periódica do espaço é necessária para preservar as condições de uso da praça.
Os moradores também informaram que os problemas não são recentes e que a situação tem gerado reclamações entre as pessoas que frequentam o local diariamente. Segundo eles, a realização de serviços de limpeza, roçagem e conservação poderia contribuir para melhorar as condições da área e evitar o acúmulo de resíduos e o avanço da vegetação sobre a calçada.
Além da limpeza e da manutenção da vegetação, comerciantes defendem que a placa de sinalização seja reparada ou substituída, permitindo que volte a cumprir sua função de orientação para quem passa pelo local, especialmente visitantes que utilizam o espaço como ponto de referência.
O que diz a Prefeitura
A equipe de reportagem do JP entrou em contato com a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que os serviços de zeladoria na praça do Largo Santa Cruz, são executados mensalmente. A ação já se encontra no cronograma da próxima semana. O serviço será realizado nesta segunda-feira, 20/07.
Referente a placa, a Pasta vai enviar um engenheiro ao local para averiguar a situação e tomar as providências cabíveis".