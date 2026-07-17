17 de julho de 2026
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Buracos dificultam trânsito em rua do bairro Matão; VEJA

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Will Baldine/JP
De acordo com os moradores, os buracos estão distribuídos em diferentes trechos da rua e vêm aumentando de tamanho e em quantidade
De acordo com os moradores, os buracos estão distribuídos em diferentes trechos da rua e vêm aumentando de tamanho e em quantidade

Moradores da Rua Carlos Brasiliense Pinto, no bairro Matão, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar a existência de vários buracos ao longo da via. Segundo os relatos, o problema tem se agravado nos últimos dias, comprometendo as condições de tráfego e dificultando a circulação de veículos.

De acordo com os moradores, os buracos estão distribuídos em diferentes trechos da rua e vêm aumentando de tamanho e em quantidade. Eles afirmam que a deterioração do asfalto tem exigido mais atenção dos motoristas, que frequentemente precisam reduzir a velocidade ou realizar desvios para evitar os pontos mais danificados. A situação, segundo os relatos, também tem gerado preocupação entre os moradores que utilizam a via diariamente para sair de casa, acessar comércios, escolas e outros serviços da região.

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Os moradores informaram ainda que o problema não é recente e que, com o passar do tempo, as condições da rua se deterioraram. Eles relatam que, em períodos de chuva, a água acumulada nos buracos dificulta a identificação da profundidade das irregularidades, aumentando o risco de danos aos veículos. Além disso, afirmam que o estado do pavimento interfere na fluidez do trânsito, principalmente nos horários de maior movimento.

A Rua Carlos Brasiliense Pinto é utilizada por moradores e por condutores que circulam pelo bairro Matão, servindo como ligação para outras vias da região. Diante disso, os moradores solicitam que o trecho seja incluído no cronograma de manutenção da Prefeitura, com a realização de serviços de tapa-buracos ou de recuperação do pavimento, conforme a necessidade identificada pelos órgãos responsáveis.

A reportagem do JP esteve no local e constatou a existência dos buracos apontados pelos moradores. Em alguns trechos, as irregularidades ocupam parte da pista, exigindo que os condutores reduzam a velocidade ou alterem a trajetória para seguir pela via.

O que diz a Prefeitura

A equipe de reportagem procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que irá fiscalizar o local e, se for de competência da Pasta, incluirá a via na programação dos serviços de tapa-buraco".

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