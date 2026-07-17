Moradores da Rua Carlos Brasiliense Pinto, no bairro Matão, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar a existência de vários buracos ao longo da via. Segundo os relatos, o problema tem se agravado nos últimos dias, comprometendo as condições de tráfego e dificultando a circulação de veículos.

De acordo com os moradores, os buracos estão distribuídos em diferentes trechos da rua e vêm aumentando de tamanho e em quantidade. Eles afirmam que a deterioração do asfalto tem exigido mais atenção dos motoristas, que frequentemente precisam reduzir a velocidade ou realizar desvios para evitar os pontos mais danificados. A situação, segundo os relatos, também tem gerado preocupação entre os moradores que utilizam a via diariamente para sair de casa, acessar comércios, escolas e outros serviços da região.