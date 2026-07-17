Durante muito tempo, o aposentado José Luiz dos Santos, de 64 anos, precisava adaptar a rotina sempre que a água faltava. Morador da região do Cecap/Eldorado, ele conta que era comum deixar tarefas para depois ou até mudar os horários do dia por causa das interrupções no abastecimento. “Antes faltava água praticamente todos os dias. Era difícil tomar banho, lavar roupa ou até cuidar da horta. Água é essencial para tudo”, relembra.

Hoje, a realidade é outra. “Nos últimos dois anos a melhoria é evidente. Posso dizer que está uns 80% melhor. Hoje quase não falta água como antigamente. Estou muito feliz com essa mudança e espero que continue melhorando cada vez mais”, completa.

A mudança percebida por José Luiz também aparece nos números. Os registros de reclamações por falta de água em Piracicaba vêm diminuindo nos últimos dois anos.