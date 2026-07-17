Durante muito tempo, o aposentado José Luiz dos Santos, de 64 anos, precisava adaptar a rotina sempre que a água faltava. Morador da região do Cecap/Eldorado, ele conta que era comum deixar tarefas para depois ou até mudar os horários do dia por causa das interrupções no abastecimento. “Antes faltava água praticamente todos os dias. Era difícil tomar banho, lavar roupa ou até cuidar da horta. Água é essencial para tudo”, relembra.
Hoje, a realidade é outra. “Nos últimos dois anos a melhoria é evidente. Posso dizer que está uns 80% melhor. Hoje quase não falta água como antigamente. Estou muito feliz com essa mudança e espero que continue melhorando cada vez mais”, completa.
A mudança percebida por José Luiz também aparece nos números. Os registros de reclamações por falta de água em Piracicaba vêm diminuindo nos últimos dois anos.
Dados do Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) apontam que, no primeiro semestre de 2026, foram contabilizadas 1.278 ocorrências, número 54% menor do que o registrado no mesmo período de 2024, quando houve 2.773 reclamações. Em 2025, no mesmo intervalo, foram 2.130 registros.
VEJA MAIS :
- Mega-Sena 3032 acumula e poderá pagar R$ 35 milhões no sábado
Panini libera venda de figurinhas faltantes do álbum da Copa 2026
- Princípio de incêndio em prédio mobiliza Bombeiros em Piracicaba
A tendência também aparece no balanço anual. Em 2024, o município registrou 7.373 reclamações relacionadas ao abastecimento. No ano seguinte, esse total caiu para 3.673, indicando uma redução gradual das ocorrências.
Para o prefeito Helinho Zanatta, os números demonstram que o planejamento adotado pela gestão já começa a produzir resultados concretos para a população. “Nosso compromisso sempre foi enfrentar problemas históricos que afetavam o abastecimento de água em Piracicaba. Cada obra que estamos executando representa mais tranquilidade para as famílias, menos interrupções no fornecimento e mais segurança hídrica para a cidade. Os resultados mostram que estamos no caminho certo e que os investimentos começam a chegar onde realmente importam: na casa das pessoas.”
Prefeito Helinho Zanatta durante visita às obras de ampliação da ETA Capim Fino.
MAIS OBRAS
Além das intervenções já concluídas e em andamento, o município mantém um amplo cronograma de investimentos para fortalecer ainda mais o sistema de abastecimento.
Na região de Santa Teresinha, está em execução uma obra de R$ 25,3 milhões, que contempla a substituição de 19,7 quilômetros de redes e adutoras, além da troca de mais de 2 mil ramais domiciliares, beneficiando cerca de 80 mil moradores.
Nos próximos dias, também terá início a substituição das redes de distribuição de água e dos ramais da Vila Independência, investimento de R$ 17,26 milhões que beneficiará aproximadamente 90 mil moradores.
Estação de Tratamento de Água Capim Fino registra um dos maiores indicadores de produção de água da história do Semae.
A Prefeitura também trabalha para viabilizar aproximadamente R$ 350 milhões em novos investimentos estruturantes, além de outros R$ 250 milhões por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal.
Entre os projetos previstos estão novos reservatórios, ampliação da ETA Capim Fino e implantação de novas adutoras, ampliando significativamente a capacidade de produção, reservação e distribuição de água para garantir segurança hídrica nas próximas décadas.
Segundo o presidente do Semae, Ronald Pereira, a redução das reclamações confirma que o trabalho realizado está fortalecendo todo o sistema de abastecimento. “Estamos executando um conjunto de obras estruturantes que modernizam a infraestrutura, reduzem perdas e aumentam a confiabilidade do abastecimento. O resultado aparece na prática: menos interrupções, mais eficiência e mais qualidade de vida para a população.”
Ronald Pereira: "estamos executando um conjunto de obras estruturantes que modernizam a infraestrutura".